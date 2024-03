Ayuso, tras la denuncia de la Fiscalía a su pareja: "Sánchez busca mi destrucción personal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la denuncia de la Fiscalía a su pareja por supuesto fraude a Hacienda forma parte de una campaña contra ella y ha apuntado a la Moncloa, a la que ha acusado de estar tratando de "generar una trama" sobre el caso. Desde Leganés ha señalado que Pedro Sánchez "busca mi destrucción personal".

Acusa al presidente del Gobierno de estar "sentado en la corrupción política y económica". "Y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión. Busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él", ha denunciado Ayuso.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la pareja de la presidenta madrileña, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una supuesta trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Hasta donde sabe Isabel Díaz Ayuso, "mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sean 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe". "Es falso que le deba a Hacienda 350.000 euros por fraude. Y no solo le debe nada sino que es Hacienda quien le debe", afirma.

Respecto a todas las acusaciones sobre su círculo, la presidenta madrileña ha querido agregar: "Mi padre murió sin deber un duro, siendo un hombre honrado. Mi madre no ha dado ningún pelotazo de nada, es una mujer jubilada. Con mi expareja no tengo relación alguna. Mi hermano es un comercial normal como tantos miles en este país. Y mi actual pareja no está en ninguna trama. Lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda que se ha orquestado para hacerme daño a mí".

El informe de la Agencia Tributaria remarca que para justificar el aumento de facturación y el poco beneficio las empresas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegaron a presentar hasta quince facturas que le permitieron desgravarse gastos. Asegura que son facturas falsas, gastos que nunca se realizaron. Eso es lo que le habría -presuntamente- permitido ahorrarse en impuestos hasta 350.000 euros durante dos ejercicios.

Díaz Ayuso habla de una inspección de Hacienda "sacada de quicio". "Aquí no hay ninguna trama ni sociedades pantalla como se está diciendo. Esto será lo que trate su abogado con la Fiscalía. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. ¿Hablaríamos de esto si no fuera mi pareja? ¿Cuántas millones de inspecciones fiscales hay al año?", ha relatado.

Es una persecución política escandalosa

También ha querido "aclarar" que "no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid": "Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio. Y turbio por cómo se inició la inspección. Turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones. Por el hecho de que todos salieran en tromba, los medios cercanos al Gobierno de manera orquestada. Y también por cómo la ministra de Hacienda soltaba por los pasillos esos datos personales del particular que ni siquiera el propio afectado conocía".

"Tengo derecho a dormir en el piso que considero"

Defiende que el piso de su pareja "está todo en A". "Desde luego, si soy culpable es de tener una relación con un ciudadano anónimo. Ahora me tienen que explicar lo que pasa aquí. Ahora dice la ministra de Hacienda que vivo en un piso comprado de manera fraudulenta. Ya hablaremos de eso, pero no es un piso de un millón, no es mío, está hipotecado, registrado mediante notario, está legal, está todo en 'A'. Cuando Hacienda le devuelva lo que debe a lo mejor lo compra. No está comprado como hacen tantos políticos socialistas, con billetes en rulos".

"Llevo viviendo de alquiler casi 20 años. Temporalmente estoy viviendo con mi pareja en su domicilio. Él es un particular y puede comprarse la vivienda que le venga en gana y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero cómo persona, que soy libre para hacerlo. Le puedo asegurar que esa comprada está comprada bien", ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sigue la comparecencia de Ayuso sobre este tema en streaming que acompaña a esta noticia.

