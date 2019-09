A Joaquim Torra le hemos visto en un acto, pero el presidente catalán no ha querido contestar. Su partido, Junts per Catalunya carga contra el sistema judicial español por las detenciones de los CDR, no se creen las informaciones que salen sobre sus actividades. Y contestan sobre si los CDR detenidos actuaron, supuestamente, como "enlace" entre Torra y Puigdemont, que ellos no lo necesitan.

Y ponen el foco en Pedro Sánchez, le piden que rectifique y que "no vincule el terrorismo con el mundo independentista".