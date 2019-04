Ciudadanos hace una oferta a Soraya Rodríguez para incluirla en sus listas

La exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta Legislatura, Soraya Rodríguez, no ha descartado sumarse a otro partido político después de haberse dado de baja de la formación este mismo miércoles. "No descarto nada. Hoy he tomado una decisión dura, que es la de abandonar la militancia", ha explicado Rodríguez, que asegura que no se alejará de la vida política.

Antena 3 Noticias ha podido saber que Ciudadanos ha hecho una oferta a la exdiputada para incluirla en sus listas.

Rodríguez ha remitido una carta a la secretaria general de los socialistas en Valladolid, Teresa López, en la que explicaba que abandonaba el partido por una "discrepancia profunda" con la dirección del partido en relación a la política con el independentismo catalán.

La que fuera secretaria de Estado de Cooperación Internacional de la formación liderada por Pedro Sánchez se mostró crítica con la figura del relator, lo que le costó la salida de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Hoy por hoy, Rodríguez cree que ya no tiene sentido seguir manteniendo esta posición dentro del partido --antes mayoritaria, hoy minoritaria, admite-- cuando estas discrepancias "se entienden como críticas personales y cada vez existen más compañeros que reciben como una agresión al partido las opiniones discrepantes".

