El CIS da la victoria al PSOE si se celebrasen elecciones y eleva hasta los 12,8 puntos la ventaja sobre el PP

En caso de celebrarse hoy unas elecciones generales, el CIS mantiene al PSOE como vencedor con el 36,4% de los votos. Este porcentaje supone 4,6 puntos más que hace un mes y eleva la distancia de los socialistas sobre el PP hasta los 12,8 puntos, 4,3 más que en marzo. Por su parte, los populares apenas crecen 0,3 puntos y se quedan en el 23,6%.

Son los datos que se desprenden del último estudio elaborado por el centro que dirige José Félix Tezanos, realizado entre el 6 y el 10 de abril con 4.020 entrevistas en 1.179 municipios de 50 provincias.

El PSOE supera la ventaja que tenía en febrero

En concreto, muestra cómo el PSOE recupera e incluso supera la ventaja que ya tenía en febrero sobre el PP, que entonces era de 9,7 puntos y que en marzo cayó hasta los 8,5 puntos.

Se trata de unos datos que llegan a menos de un mes de las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. El estudio también marca que Vox continuaría la senda descendente que viene marcando el CIS en los últimos meses, situándose en esta ocasión en el 14,7% de los votos, lo que es 1,9 puntos menos que en el mes de marzo y 4,2 menos que en febrero, a pesar de los resultados obtenidos en las últimas citas electorales autonómicas.

En el caso de Sumar, la situación que vive es similar a la de la formación de Santiago Abascal y cae desde el 7,1% al 5,8% en un mes. Esto también ocurre con Podemos, formación en descenso constante y que en esta ocasión se queda en el 2,2%, 0,7 puntos menos que en marzo y 1,7 menos respecto a febrero.

Los que sí mejoran levemente sus resultados son las formaciones catalanas. Por un lado, ERC obtendría en unas hipotéticas elecciones generales el 2,9% de las papeletas, lo que supone medio punto más que hace un mes. Mientras tanto, Junts mejora la pérdida que sufrió en marzo y pasa del 0,6% al 0,8%. Lo mismo que Bildu, que con un 1,3% sube 0,2 puntos respecto al anterior barómetro. En cuanto al resto de formaciones, Se Acabó la Fiesta sigue en descenso y se queda en el 1,7% (2,1% en marzo y 2,4% en febrero), mientras que el PNV mejora levemente su resultado y logra un 0,8% (0,4 puntos más). Coalición Canaria pasa del 0% al 0,2% y UPN se sitúa en el 0,1% después de no haber logrado porcentaje en el estudio de marzo.

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