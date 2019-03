Miles de personas se manifiestan con banderas españolas en Barcelona, Madrid y otras ciudades

Unas 5.500 personas, según la Guardia Urbana, y 15.000, según el Gobierno central, se han manifestado esta tarde por el centro de Barcelona en favor de la unidad de España y contra el referéndum sobre la independencia de Cataluña que el Govern quiere celebrar mañana 1 de octubre.

La marcha, convocada por diversas entidades antisoberanistas como Espanya i Catalans o Somatemps, ha arrancado a las 17.30 horas desde plaza Urquinaona y ha recorrido la Via Laietana hasta llegar a una plaza Sant Jaume llena. Con una pancarta con el lema 'Cataluña es España. Democracia, futuro y libertad' en la cabecera y numerosas banderas españolas, además de 'senyeres' y banderas europeas, los manifestantes han marchado entre gritos como 'Puigdemont a prisión', 'No votaremos', 'No nos engañan, Cataluña es España' o 'A por ellos'.

Tres participantes en la marcha se han subido al monumento a Ramon Berenguer exhibiendo un bote de humo rojo, mientras otros cantaban 'Que viva España'. A su paso por la sede de la Jefatura Superior de Policía, en Via Laietana, los manifestantes lanzaban vítores y gritos de "Esta es nuestra policía" y silbaban al ver balcones con banderas esteladas.

Al llegar a la plaza de Sant Jaume, varios jóvenes ultraderechistas se han encaramado a la fachada del Ayuntamiento de Barcelona para intentar descolgar una pancarta en la que se leía 'Más democracia'. Han sido varios jóvenes los que han intentado de forma reiterada descolgar la pancarta, aunque sólo han conseguido rasgarla por su parte más baja y sin conseguir malograr el lema.

En cambio, una pancarta de Òmnium Cultural en favor del referéndum colgada en otro edificio de la plaza de Sant Jaume sí ha sido descolgada por un grupo de jóvenes que han subido hasta la terraza superior.

Esta mañana, en la madrileña plaza de Cibeles han reivindicado la "unidad de España" y la legalidad de la Constitución.

"España unida jamás será vencida" o "Puigdemont a prisión", han sido algunos de los múltiples cánticos -muchos en apoyo a la Guardia Civil y a la Policial Nacional- de las miles de personas que se han concentrado frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles, convocados por la Fundación Denaes para la Defensa de la Nación Española.

'Yo soy español'

En Lleida, decenas de personas se han concentrado este sábado en la Plaza de la Paeria con banderas españolas en protesta contra del referéndum soberanista convocado por la Generalitat y anulado por el Tribunal Constitucional y coreando 'Yo soy español', 'Viva España' o 'España, unida, jamás será vencida'.

Convocados por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, a través de las redes sociales, los manifestantes se han reunido para "mostrar su agradecimiento a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según ha explicado a Europa Press la presidenta de la asociación en Lleida, Manuela Rodán.

Los manifestantes se han dirigido después hacia las cercanías de la Subdelegación del Gobierno y han gritado 'Viva la Guardia Civil' 'Viva la Policía Nacional o 'No estáis solos' al paso de coches de la Policía Nacional.

También en Santander y en Logroño, convocadas por la misma organización, se han reunido un millar de personas, aproximadamente, en cada una de estas ciudades.

En Vitoria, una treintena de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento con dos banderas de España. Frente a ellos, separados por la Ertzaintza, un centenar de jóvenes, que portaban ikurriñas y "esteladas", les han insultado con gritos como fascistas y han coreados consignas en favor de la independencia. Al concluir la concentración de la capital alavesa se han producido unos pequeños incidentes, en los que han sido identificados cuatro jóvenes por parte de la Policía autonómica.