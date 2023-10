El dardo del chef José Andrés a Ione Belarra por la guerra Israel-Gaza: "No merece ser ministra"

El rifirrafe entre Israel y Podemos a cuenta de la guerra que se vive en el país y en la Franja traspasa fronteras. Las diferencias de opinión que la ministra Ione Belarra ha aireado en redes sociales abren una nueva brecha en el seno del gobierno de coalición.

Tras las acusaciones que Belarra vertió sobre Israel a quien acusó de realizar "crímenes de guerra en la Franja" e insiste en considerarlo un "genocidio".

La Embajada de Israel en España publicó un comunicado "condenando enérgicamente" las declaraciones y asegura que es "preocupante que en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes en el bárbaro ataque de Hamás (...) ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS".

Este comunicado ha sido calificado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como un "gesto inamistoso" al tiempo que ha dado por zanjado el "incidente puntual".

En esta polémica también ha participado el chef José Andrés que ha reprochado a la ministra Belarra que en su papel de miembro de Gobierno tiene que "reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos…" en una publicación en su perfil de la red social X José Andrés ha espetado a Belarra que "usted no me representa ni a mi ni a España. No merece ser ministra" y recomienda a Pedro Sánchez que "debería quitarla de su cargo…"