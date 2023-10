Guerra Israel-Hamás, en directo: 71 muertos nuevos en las últimas horas por bombardeos israelíes en Gaza

Se cumplen once días desde el ataque sorpresa por parte de Hamás contra objetivos israelíes el pasado 7 de octubre. Desde entonces, Israel no ha parado de bombardear la Franja de Gaza, dejando más de 2.808 palestinos muertos, una cifra que no incluye los fallecidos de este martes.

En las últimas horas, al menos 71 civiles han muerto, y otras decenas de personas resultaron heridas por los bombardeos israelíes en Rafah y Jan Yunis, en la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás, según ha informado la agencia de noticias palestina Wafa. Entre las víctimas hay menores y mujeres.

El Ejército de Israel ha afirmado este martes haber alcanzado más de 200 objetivos de Hamás en la Franja de Gaza y haber matado a varios miembros de la organización, entre ellos, uno de sus dirigentes, Osama Mazini, jefe del Consejo de la Shura y el máximo órgano de toma de decisiones políticas del grupo islamista palestino.

Llega a Israel el jefe del Comando Central de EEUU

El jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Michael Kurilla, ha llegado este martes a Israel para verse con responsables militares y conocer las necesidades del país. Otro de los objetivos de la visita será hacer hincapié en los esfuerzos de EEUU para evitar una expansión del conflicto y reiterar el compromiso "inquebrantable" del Pentágono a la hora de apoyar a Israel.

"Estoy aquí para garantizar que Israel tiene lo que necesita para defenderse, y en concreto estoy centrado en evitar que otras partes expandan el conflicto", ha remarcado Kurilla en una nota de prensa.

El canciller alemán, Olaf Scholz, también realizará este martes una visita a Israel. Visitará el país para abordar "cuestiones prácticas concretas" tales como la situación de la seguridad y la organización de la ayuda humanitaria: "Es importante para mi expresar mi solidaridad con Israel de forma muy práctica, con mi visita", explicó el lunes Scholz.