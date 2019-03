Chacón quiere ganar a la frustración y al PP, no a un compañero

La precandidata a la Secretaría General del PSOE, Carme Chacón, no quiere, en el Congreso Federal que celebrará su partido el próximo fin de semana, ganar "a ningún compañero", sino "al abatimiento, a la frustración y al Partido Popular".

Chacón ha participado hoy en un acto, con los delegados aragoneses al Congreso Federal, militantes y simpatizantes, para exponerles las líneas generales de su propuesta para liderar el partido, a quienes ha pedido colaboración para que abran con ella "un tiempo nuevo para una sociedad nueva", para que los ciudadanos "vuelvan a confiar" en los socialistas.

Y de hecho, ha dicho que, si sale elegida, lo primero que hará será pedirle a su contrincante, Alfredo Pérez Rubalcaba, "al minuto siguiente de que acabe el congreso", que "siga trabajando por este partido y por este país", porque tiene "una hoja de servicios impecable"y el PSOE necesita "todo el talento".

Chacón ha expuesto algunas de las propuestas que tiene para que el PSOE se levante, para lo que está dispuesta a abrir "puertas y ventanas" para obtener "más participación y ampliar la base del PSOE".

Conseguir que el PSOE vuelva a estar presente en la calle, rearmarlo ideológicamente ante la derecha, abrirlo, conseguir el apoyo de todos los colectivos que saben que la respuesta a sus problemas no está en el PP, hacer lo que se dice y rendir cuentas son algunos de sus objetivos para el nuevo socialismo.

A la candidata, ha dicho, le gustan "los liderazgos fuertes", pero también las decisiones colegiadas, y por eso quiere "democratizarlas", para contar con más argumentos a la hora de tomarlas, apuesta por dar a los ciudadanos todo tipo de explicaciones y ha comprometido especialmente su apoyo a los municipios, a sus alcaldes y concejales.

Chacón, ante unos cuatrocientas personas y en el mismo lugar en el que Rubalcaba protagonizó su acto en la capital aragonesa, pero que en ese caso fue cerrado a la prensa, ha asegurado que no está cansada y que acumula energía y alegría por saber que una vez concluido el congreso el POSE estará "más fuerte, más unido y tendrá más prestigio dentro de la sociedad".

Rememorando anteriores procesos de primarias, ha dicho que ella, cuando fue delegada y tuvo que elegir, votó a José Luis Rodríguez Zapatero y a José Borrel, y de haber estado en Suresnes, habría votado por Felipe González, lo que le da pie a asegurar que "cada vez que este partido ha apostado por el futuro, ha acertado".

También ha tenido durante su intervención duras palabras para el Gobierno de Mariano Rajoy, que "en quince días se le ha caído de cuajo la careta para mostrar las mentiras que usó para llegar al poder", como las promesas de no subir impuestos, no bajar salarios ni quitar derechos a los jóvenes y ahora que "no le salen las cuentas", echa la culpa a las comunidades autónomas que el mismo PP gobierna.

Le ha instado, por ello, a que defienda los intereses del país, a que quite a los ciudadanos "las sogas de las políticas neoliberales que los están estrangulando" y a que "dé la cara frente a España en vez de bajar la cabeza ante Angela Merkell".

La candidata no quiere que España "vuelva a retroceder después de esfuerzos tan grandes" en un país en el que, con el PP, "algo falla cuando hay determinados políticos en la calle y el juez Garzón está en el banquillo".

También los jóvenes, a quienes la crisis está "golpeando especialmente", han sido protagonistas en su discurso. "Están hartos de que les digamos que son el futuro porque quieren ser el presente", ha dicho.

El PSOE no aceptará mini empleos para la "generación mejor formada de la democracia de España" y luchará por políticas de estímulo al empleo juvenil, que den oportunidades a esta generación que no encuentra respuestas.

Carmé Chacón, en un discurso muy vehemente, ha instado a los militantes a que tengan miedo sólo a una cosa: al inmovilismo después de que el PSOE no haya hecho caso de los avisos que los ciudadanos les han dado en las urnas, y por eso les ha pedido que se levanten y abran "ese nuevo tiempo". En el congreso de Sevilla el PSOE apostará por el futuro del partido, pero "también por el futuro del país", ha recalcado.

Rubalcaba pide recuperar la confianza

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido a los delegados que trabajen en el 38 congreso del partido para recuperar "cuanto antes, la confianza en sí mismo", un paso "imprescindible" para conseguir la de la sociedad.

Rubalcaba ha remitido una misiva a los 956 delegados que a partir del próximo viernes asistirán en Sevilla al cónclave socialista, donde se elegirá al sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del PSOE. "Tenemos experiencia, energía, ilusión, y confianza, tenemos lo necesario para que el ganador del 38 Congreso sea el Partido Socialista Obrero Español", ha trasladado el candidato, según una nota de prensa.

En esta carta de agradecimiento, "no de presentación", Rubalcaba asegura que el PSOE no puede fallar a los españoles "que siguen confiando en nosotros, ni a los que esperan que les demos motivos para volver a confiar". El exvicepresidente del Gobierno propone a los delegados la modernización y fortalecimiento de las estructuras internas y los procedimientos del partido "para ser más útiles y eficaces".