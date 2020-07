Centenares de estudiantes trasladan la protesta a la Consejería de Educación

Más de medio millar de alumnos, convocados por el Sindicat d'Estudiants, se han concentrado ante la sede de la Conselleria de Educación para continuar reivindicando "una enseñanza pública de calidad, la paralización de los recortes y el fin de la represión policial" de las protestas juveniles que se han desarrollado en Valencia durante las últimas jornadas.



Asimismo, los responsables del sindicato estudiantil han anunciado que ya han buscado asesoramiento jurídico para, en los próximos días, emprender acciones legales por la actuación de las fuerzas del orden en las reivindicaciones.



A las 12.00 horas, la comitiva ha entrado en la sede de Campanar tras una gran pancarta en la que se podía leer 'No més retalls a l'ensenyament públic' ('No más recortes en la enseñanza pública').



Una vez en el interior del recinto --al que han podido entrar sin ninguna restricción después de haber comunicado el acto-- los manifestantes han coreado los lemas más repetidos estos días en las calles de la capital valenciana: 'Sánchez de León dimisión' y 'Menos policía, más educación'.



Los jóvenes han exhibido además carteles con mensajes como 'Queremos calefacción, no que nos calienten', 'Somos estudiantes, no delincuentes', 'Nosotros pagamos vuestra corrupción', 'No somos el enemigo' y 'Primero recortamos, después pegamos... y por último coloreamos?'.