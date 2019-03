Cascos convoca elecciones anticipadas en Asturias para el 25 de marzo

El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, ha anunciado hoy el adelanto de las elecciones autonómicas en Asturias al 25 de marzo próximo después de que el Parlamento rechazara la pasada semana su proyecto de presupuestos para 2012.

Cascos, que ganó los comicios de mayo 2011, ha hecho este anuncio durante una comparecencia ante los periodistas en la sede de la Presidencia del Principado tras firmar el decreto de disolución del Parlamento autonómico en el que fija el 25 de marzo como fecha de celebración de los comicios.

"El presupuesto es el libro de cabecera de un gobierno para la legislatura, sin presupuesto no hay programa de Gobierno", ha apuntado el jefe del Ejecutivo, que ha calificado de "complot" la decisión de PP y PSOE de "imponer" al Gobierno la prórroga de las cuentas públicas del ejercicio de 2011.

Arenas, "sorprendido" por el adelanto electoral

El presidente del PP-A, Javier Arenas, se ha mostrado "sorprendido" por la decisión del presidente del Principado de Asturias, Francisco Alvarez-Cascos, de convocar elecciones anticipadas el mismo día de las autonómicas en Andalucía, aunque ha expresado su convencimiento de que esta coincidencia "no afectará en absoluto a las elecciones andaluzas".



Arenas se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en un homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA en el año 1998, al ser preguntado por el adelanto electoral decidido por Alvarez Cascos después de que los grupos de la oposición rechazasen la semana pasada el proyecto de presupuestos para 2012.



"Estoy sorprendido, no lo sabía, pero no afecta en absoluto a las elecciones andaluzas", ha dicho el líder andaluz del PP, que ha recordado que los comicios autonómicos en Andalucía "ya están convocados" y ha expresado su deseo de "seguir transmitiendo en los próximos días mucha ilusión y confianza en torno al cambio andaluz, que tengo la seguridad de que va a prosperar va a traer esperanza y confianza a Andalucía".