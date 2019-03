Casado: "Pedro Sánchez miente, fue el que le dio la puñalada a Rajoy"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, rechaza las afirmaciones de Pedro Sánchez sobre Rajoy. El presidente del Gobierno dijo en la presentación de su libro que se llevaba bien con su antecesor, que había aprendido de su sentido de Estado y que habían tenido buena relación. Para Casado es una mentira más: "Pedro Sánchez, además de llamar indecente a Rajoy, fue el que le dio la puñalada por la espalda. Nadie se ha portado tan mal con Rajoy como Pedro Sánchez. Nadie ha insultado tanto a Rajoy ni ha sido más desleal".

Casado, desde Ávila, ha declarado que en las listas electorales el PP "llevará a los mejores", que no se excluirá a los que no fueron de su grupo antes del congreso del partido: "Si de algo estoy orgullosos es de la integración que se ha producido, que no se ha preguntado a nadie a quién apoyó en las primarias".