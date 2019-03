El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".

Casado considera que Sánchez ha tenido que pedir "prestado" su "alojamiento en Moncloa" a los independentistas y a Podemos.

En respuesta a la intervención de Pedro Sánchez, que comparece en el Congreso para informar sobre el último Consejo Europeo y dar explicaciones acerca de la venta de armas a Arabia Saudí, Casado critica la "desfachatez" del presidente del Ejecutivo por mostrarse preocupado con la "segregación" del Reino Unido de la Unión Europea cuando él es "aliado de los que quieren romper España".

El líder popular también ha criticado a Sánchez por hacer este "trampantojo" de comparecenia en lugar de acudir al Congreso a dar explicaciones sobre este "gobierno tan bonito" que "se le cae a trozos" y en el que utiliza ministros como "escudos humanos" para no tener que dar explicaciones.

Acusa a Sánchez de aprovechar el Gobierno para hacer campaña electoral

Pablo Casado asegura que Pedro Sánchez es "una copia de Zapatero" y le pide que rectifique los Presupuestos, tal y como ha pedido Bruselas.

Casado critica que Sánchez no haya comparecido en el Congreso por su tesis

El líder del PP lamenta que Pedro Sánchez no haya dado explicaciones acerca de su tesis doctoral pese a que lo han solicitado en la Cámara Baja.

Sánchez dice que no hablará más con Casado si no retira su acusación de golpista

Pedro Sánchez ha advertido al líder del PP de que no hablará más con él si no retira su acusación de que es "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España". "¿Mantiene sí o no esas palabras? ¡Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar", ha dicho Sánchez a Casado en el pleno del Congreso, tras reclamarle más de media docena de veces que retirara su acusación.