Carod-Rovira se da de baja de Esquerra Republicana

Según publica el diario Ara, la carta de baja de Josep Lluís Carod-Rovira la llevó el ex dirigente personalmente a la sede del partido en Barcelona uno de sus hombres de confianza durante su época de vicepresidente del gobierno tripartito catalán, Rafael Niubó. En la misiva, de dos hojas y fechada en Tarragona, Carod justifica que ha escogido este momento porque, a pesar de que hacía meses que estaba alejado del partido, no deseaba "interferir" en los procesos electorales de las autonómicas y las municipales y así no afecta el proceso precongresual de ERC.

Seguirá trabajando por una "izquierna nacional"

El ex dirigente de ERC asegura que piensa continuar trabajando por "una izquierda nacional plural" y, de hecho, la próxima semana tiene previsto pronunciar una conferencia en el marco del ciclo de coloquios titulados "Àpats federals".También recuerda en la carta, según Ara, que fue bajo su mandato cuando el partido consiguió los mejores resultados electorales y que se produjo la alternanza histórica en la Generalitat, a través del tripartito (PSC-ERC-ICV).Atribuye, sin embargo, los resultados electorales a los actuales dirigentes de ERC que, mientras él era vicepresidente, medraban por "controlar" el partido.

Carod-Rovira cedió el liderazgo de ERC en 2008 a Joan Puigcercós, tras una larga pugna entre ambos políticos por dirigir el partido republicano, y después de ser en tres ocasiones candidato a la presidencia de la Generalitat.



"Una persona muy importante para el proyecto"

Ante la decisión del catalán, Esquerra Republicana de Cataluña "respeta pero lamenta" la decisión de su expresidente. En un comunicado, ERC ha indicado: "Lamentamos su decisión pero la respetamos y pedimos el máximo respeto y comprensión a todo el mundo, de dentro y fuera de Esquerra, sobre esta decisión". El portavoz de ERC, Ignasi Llorente, ha asegurado que el ex presidente de la formación "ha sido una persona muy importante para el proyecto reciente de nuestro partido y su contribución forma parte del ADN político, no sólo de Esquerra, sino de una parte muy importante del independentismo de este país".