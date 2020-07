Carod Rovira pide a los indignados españoles de Cataluña que se vayan a mear a su país

El expresidente de ERC Josep Lluís Carod-Rovira ha pedido hoy a los 'indignados' españoles que participan en acampadas en Cataluña que se vayan a "mear, pintar, abroncar e insultar allí donde les corresponde: a su país". En un artículo en Nació Digital, Carod se ha hecho eco de los "indignados españoles" que han ocupado plazas en España y, "en un gesto de internacionalismo inusitado, también de los Países Catalanes".

"Han plantado aquí sus tiendas, han pintado sus pancartas mayoritariamente en castellano y se han expresado públicamente en este idioma, eso sí, 'para que nos entendamos todos', 'para no hacer divisiones entre nosotros' y 'para no dejar entrar el nacionalismo en la acampada", ha apuntado. "Lógicamente, lo que ellos entienden por nacionalismo, es decir, el catalán. El suyo, el español, el 'normal', sobre éste no hay que hacer ningún debate para que entre, porque ya está dentro, perfectamente instalado, desde el comienzo", ha agregado.

Según el exlíder de ERC, los españoles tienen "todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo, como españoles, lo mejor es que no se equivoquen en el mapa y se manifiesten, se indignen, se meen, pinten, abronquen e insulten allí donde les corresponde: en su país". "Al fin y al cabo, tampoco está tan lejos y está bien comunicado. Este internacionalismo progre, que va de apátrida, de anacional, de cosmopolita, cuando se expresa en el marco de una nación no normalizada políticamente, no hace nada más que el juego al nacionalismo dominante: el español". "Basta, pues, de complicidades ingenuas y de hacer el bobo con esta indignación de pacotilla", ha sentenciado el exdirigente independentista.

Carod ha mostrado su desaprobación hacia la ocupación de la plaza de Catalunya de Barcelona: "Ya toca bastante los huevos que alguien ocupe el centro simbólico del país, como para que, además, tengamos que soportar con normalidad insultos como lo que hemos podido ver y leer estos días". "Han utilizado los jardines públicos como urinario, han pintado el monumento al Presidente Macià y han dado una imagen del país marginal, chabacana y basta", ha denunciado. Según Carod, "el ataque y el insulto a los diputados" del Parlament, el pasado miércoles, día 15, "ha sido la guinda del pastel". "¿Qué credibilidad tiene la indignación de una gente, la mitad de los cuales está contra el derecho de autodeterminación? ¿Cómo hay que entender que Falange Española se haya adherido formalmente a las concentraciones?", se ha preguntado.

"¿Es cierto, cómo se apunta en algunos ámbitos, que entre los indignados, desde el principio, al lado de mucha gente joven y de buena fe, hay algunos infiltrados que son agentes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y que tienen como objetivo dar internacionalmente la imagen negativa al mundo que se está dando de Cataluña?", ha concluido. También ha recriminado las muestras de rechazo a las banderas catalanas, 'esteladas' -independentistas- y al uso del catalán en la concentración en la plaza de Catalunya: "¿Qué coño de indignación es ésta?", ha exclamado.