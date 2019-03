Carmen Montón, sobre la gestación subrogada: "Un niño no se compra ni se vende"

"Cuando hablamos de salud creo que hay que hablar de decencia", con esta máxima como directriz la ministra de Sanidad, Carmen Montón ha explicado cuáles van a ser sus líneas de actuación en lo que quede de legislatura.

Montón se ha tomado 'un café con Susanna Griso' y ha defendido su posición de recuperar la universalidad de la Sanidad, modificar el copago sanitario y facilitar la reproducción asistida para aquellas mujeres que o bien están solas o tienen una pareja del mismo sexo.

Sobre este último punto, Montón entiende que "no es decente a una mujer que quiere ser madre por el hecho de que no esté casada o esté casada con otra mujer le impidamos el tener la cartera básica de servicios".

Precisamente el derecho a ser madre protagonizó uno de los rifirrafes más intensos en la primera sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez. Ciudadanos le echó en cara al PSOE que no apoye regular la gestación subrogada en España un tema sobre el que Montón se muestra muy rigurosa. "Un niño no se compra ni se vende. No se puede hacer un contrato y no se puede legislar para eso. Defiendo los derechos de la infancia de una manera férrea tanto más que los de las mujeres".

"¿Por qué las mujeres tienen que pagar más cuando el producto es de primera necesidad?"

La ministra ha asegurado que "hay que conocer esta realidad, vemos que fundamentalmente se produce un abuso de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad o de pobreza. Lo podemos ver en países subdesarrollados como puede ser India, pero también lo vemos en EEUU. Sí que es cierto, hay un contrato y hay un intercambio de una cantidad por un ser humano y por tanto yo creo que esto no es admisible. La adopción creo que es un sistema en la que se garantizan los derechos del niño".

En la misma sesión de control se anunció que el PSOE abordará poner fin a la tasa rosa, en este sentido la titular de Sanidad se ha preguntado ¿por qué las mujeres por el hecho de que nos pongan la tasa rosa tienen que pagar más cuando el producto es de primera necesidad?"

Aunque depende de Bruselas el que esta tasa se elimine o no Montón defiende que "es muy importante que una ministra lo entienda, lo defienda y vaya a luchar esa tasa rosa a Europa".

Preguntada por la intención del PSOE de modificar el copago sanitario, Montón ha reconocido que necesitan "algo más de tiempo" pero aboga por seguir los mismos pasos que con la universalidad de la sanidad: "Armonizar el funcionamiento en todas las CCAA y volver a la situación previa de recortes de 2012".

Aquí puedes ver la entrevista completa: