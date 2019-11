Borrell asegura que las elecciones generales no entorpecen el viaje de los Reyes a Cuba

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha afirmado este jueves que las elecciones del domingo "no entorpecen" que el viaje oficial de los Reyes a Cuba se produzca el lunes.

"Francamente, el hecho de que el día antes haya habido elecciones no veo en qué entorpece el que este viaje tenga lugar", ha explicado en una entrevista radiofónica: "No veo cuál es el problema, porque ese día no hay debate político. Sería más preocupante que se le enviara un día antes".

Asimismo, ha explicado que el Rey "no tiene ninguna misión concreta que ejercer al día siguiente de las elecciones" y que cuando aceptaron la invitación de La Habana "no sabían que iba a haber elecciones".

Borrell ha expresado que los Reyes harán este viaje oficial para "rendir homenaje a la presencia de España en Cuba", debido al 500 aniversario de la fundación de la capital cubana, La Habana. Y ha concluido que "es un viaje muy importante para rememorar la historia española".

El ministro de Exteriores en funciones aclara que cuando se aceptó la invitación de las autoridades cubanas "no se sabía que en esas fechas habría una jornada electoral" y apunta que el viaje es "muy importante para rememorar nuestra historia", incidiendo en que el Rey se desplazará a Santiago, para homenajear a los más de 300 tripulantes muertos en el hundimiento de la flota del almirante Cervera, a manos de acorazados de EEUU, y a la loma de San Juan, donde perdieron la vida 600 militares españoles.

Borrell expone que "todo el mundo ha pasado por Cuba: dos Papas, un presidente estadounidense como Barack Obama, los duques de Edimburgo, herederos al trono del Reino Unido, un presidente francés", para defender la pertinencia del viaje de los Monarcas.

Preguntado sobre por qué otros gobiernos españoles han impedido al Rey viajar a la isla, respondió que "eso habrá que preguntárselo a ellos", y dejó claro que "no se han celebrado nunca los 500 años de La Habana, que tienen lugar una vez cada 500 años en fecha determinada".

La visita de los Monarcas a la isla será un 'parteaguas' en las relaciones entre ambos países, ya que Felipe VI nunca ha estado en Cuba y su padre, Juan Carlos I, sólo la visitó con motivo de la cumbre iberoamericana que se celebró en La Habana en 1999 y en las exequias fúnebres de Fidel Castro, que tuvieron lugar en noviembre de 2016.