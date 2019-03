Bono propone recortes en los privilegios de los parlamentarios

Los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, presidirán este martes una reunión de las Mesas Conjuntas de ambas cámaras donde van a plantear una propuesta para endurecer las compatibilidades de diputados y senadores, quitar sus complementos de pensiones y publicar sus patrimonios personales.

La reunión culmina el proceso abierto a comienzos de año por José Bono con las fuerzas políticas para sondear las posibilidades de modificar el régimen de pensiones e incompatibilidades de los diputados, que también se aplicaría a los senadores, ya que el presidente de la Cámara Alta también ha participado en la reforma.

Así lo aseguran fuentes parlamentarias, según las cuales en la reunión de mañana se presentará un documento con las modificaciones concretas que asumen ambos presidentes y que someten a consideración de las fuerzas parlamentarias.

No obstante, la cita de la que saldrá la propuesta no lo es con todos los grupos, sino con los órganos de gobierno del Congreso y el Senado, es decir, con sus dos Mesas, donde no están representadas todos los partidos con representación parlamentaria.

Eso sí, el presidente Bono ha hablado durante las últimas semanas con los representantes de los partidos con escaño en la Cámara Baja antes de ultimar las reformas que va a poner "negro sobre blanco", aunque en estas conversaciones sólo han abordado aspectos generales, según han señalado fuentes de estas formaciones.

Las fuerzas parlamentarias ya habían hecho llegar a Bono sus propias propuestas, que abarcaban desde la prohibición total de autorizar actividades privadas remuneradas hasta la publicación en las web de las cámaras legislativas de los bienes de diputados y senadores y también de sus familiares directos.

A falta de que mañana las Mesas Conjuntas conozcan el alcance de las reformas, es seguro que se centrarán en tres aspectos: la supresión de complemento de pensiones que tienen diputados y senadores, el endurecimiento del régimen de compatibilidades y la adopción de medidas para dar mayor transparencia a su labor.

En el primer ámbito, se trataría de eliminar los complementos que en su día se establecieron para dar cobertura a diputados de las primeras legislaturas que sufrieron exilio y no pudieron cotizar a la Seguridad Social.