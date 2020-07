Bono fija el 1 de septiembre como nuevo plazo para renovar el Tribunal Constitucional

Esta es la decisión que ha tomado Bono tras ver que los dos partidos mayoritarios han vuelto a incumplir el nuevo plazo que abrió el pasado 14 de junio para la presentación de candidaturas y que concluye este jueves. El pasado martes, el presidente del Congreso ya comunicó a los grupos parlamentarios su intención de convocar el 1 de septiembre, primer día hábil a efectos parlamentarios tras el paréntesis estival, la Comisión por la que habrán de desfilar los candidatos propuestos por las formaciones políticas para sustituir a los tres magistrados cuyo mandato caducó el pasado mes de noviembre y para cubrir la vacante existente desde 2008 por el fallecimiento de Roberto García Calvo.



De momento, las únicas candidaturas que se han registrado son las promovidas por los diputados de CiU, ERC, IU, ICV y el BNG, que decidieron poner sus propuestas sobre la mesa para denunciar la demora en la renovación como consecuencia de la falta de acuerdo entre los grupos mayoritarios.



Dos catalanes, un asturiano y un gallego

En concreto, ERC y CiU promueve a Encarnación Roca y Antoni Rovira, los dos catedráticos que propuso el Parlamento catalán al Senado y que finalmente fueron desechados por PSOE y PP cuando cubrieron cuatro vacantes en la Cámara Alta. Por su parte, Izquierda Unida impulsa la candidatura del catedrático asturiano Francisco José Bastida Freijedo, coautor del Estatuto del Principado, mientras que el BNG apuesta por Nemesio Barxa Alvarez, un veterano abogado con más de 50 años de ejercicio profesional que había sido propuesto por el Parlamento gallego en esa frustrada fase de propuestas autonómicas en el Senado.

La Diputación Permanente del Congreso, que es la que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, podría instar la convocatoria de la Comisión de Nombramientos durante el mes de julio en el caso de que las negociaciones entre PSOE y PP lleguen a buen puerto durante el verano. Pero el presidente del Congreso no está dispuesto retrasar más la renovación y, haya o no acuerdo, convocará la Comisión de Nombramientos el primer día del nuevo periodo de sesiones.

El presidente del Gobierno, en el discurso con el que inauguró el pasado martes del Debate sobre el Estado de la Nación reafirmó su deseo de sellar un acuerdo sobre la renovación del TC en "días o semanas". Desde ese día, PSOE y PP han reiterado el mismo deseo pero éste no se ha concretado de momento.