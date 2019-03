Blanco acusa al PP de utilizar el terrorismo "para atacar" al Gobierno

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha acusado al Partido Popular de utilizar el terrorismo "para atacar al Gobierno de España" y ha replicado a las declaraciones del secretario de comunicación de los populares, Carlos Floriano, que criticó al también ministro por llamar "cobarde" a Rajoy al entender que no preguntará en el Congreso por la excarcelación del etarra Antón Troitiño.

"El PP tiene siempre una estrategia que es tirar la piedra y esconder la mano. No voy a entrar en eso, me ratifico en lo que he dicho. El PP utiliza permanentemente un doble lenguaje, utiliza el terrorismo para atacar al Gobierno de España", ha reprochado Blanco, durante una visita para apoyar al candidato socialista en O Páramo (Lugo).

Blanco también ha acusado al PP de querer utilizar el terrorismo para "atacar" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Cada día que pasa noto al PP más preocupado por Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior, que por la debilidad de la banda terrorista ETA", ha censurado.

Blanco reclamado a los populares que respalden al Ejecutivo estatal: "Apoyen al Gobierno de España en la lucha contra el terrorismo para conseguir el objetivo que todos deseamos, que es acabar de una vez por todas con ETA".

El ministro de Fomento destacó que la lucha contra ETA, "ha posibilitado que esté muy debilitada y, por lo tanto, ese es un éxito de todos". "Desde luego lo es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo es de las fuerzas democráticas y lo es de quien dirige la lucha contra el terrorismo, el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba", ha sentenciado.