Bildu pide que no se dude de ellos, pero Zapatero les exige contundencia

Bildu ha pedido que no se les cuelgue "la mancha" de la duda tras su rechazo al tiroteo de ETA el sábado en Francia, mientras que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha advertido a la coalición de que no valen "palabras a medias", sino contundencia ante la violencia de ETA.

La coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale manifestó ayer su rechazo al tiroteo en el que resultó herido un gendarme al ser disparado por dos presuntos etarras en un control de tráfico en el centro de Francia y, tras calificar el ataque como un "incidente", dijo que el alto el fuego de ETA seguía en vigor.

En una rueda de prensa ofrecida hoy en San Sebastián, el coordinador de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado que el "rechazo de los demás sea suficiente" pero el suyo no, y ha opinado que los comentarios que se han hecho contra ellos son "interesados y malintencionados".

Así y todo, José Luis Rodríguez Zapatero ha recalcado a quienes quieren participar en democracia que esta "es exigente" y ha advertido a Bildu y a las diversas denominaciones que ha adoptado la izquierda abertzale en los últimos tiempos de que no les valdrán "disculpas" ni "justificaciones", ya que los pasos tienen que ser "mucho más profundos".

En esta línea, el lehendakari, Patxi López, ha coincidido con Zapatero en que "no caben medias tintas" y ha añadido que "un tiroteo no es un incidente" sino un "acto de violencia", y la respuesta ante él es "mucho más fácil": "Se está de acuerdo o no se está de acuerdo, se condena o no se condena", ha zanjado.

El calificativo de "incidente" ha sido visto como "una broma de mal gusto" por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha apuntado que hay reacciones como el comunicado de ayer de Bildu que "hay que denunciar". Para el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ante Bildu no hay que poner "varias lupas" para vigilar sus listas, como dijo Rubalcaba días atrás, sino "quitarse la venda de los ojos" y ha insistido en que el ataque de ayer demuestra que ETA "aún sigue en activo".

A este respecto, la Policía francesa considera que Itziar Moreno y Oier Gómez Mielgo, los dos presuntos etarras detenidos ayer tras escapar del tiroteo que protagonizaron el sábado, cuentan con algún tipo de infraestructura cerca de Valliéres, en el departamento de La Creuse, donde hirieron al agente.

La Gendarmería, que ha asegurado que los tiros de ETA eran "para matar", cree que los dos detenidos podían tener en la zona una vivienda u otro tipo de infraestructura para dar cobertura a la organización terrorista.

Moreno es sospechosa de haber participado en la colocación de un coche bomba en Bilbao en la sede central de la EITB en 2008, en tanto que Gómez Mielgo, que ya huyó el pasado 21 de marzo de otro control policial en el centro de Francia, figuraba en la lista de los etarras más buscados. La izquierda abertzale ha emitido un comunicado en el que rechaza el tiroteo y ha afirmado que la acción del sábado "no es compatible" con el alto el fuego de la organización terrorista.