Bildu impone sus propias normas en el País Vasco

Sólo han pasado once días desde que Bildu llegara a las instituciones vascas y la formación ya ha dejado muy claro cómo va actuar. El diario La Razón ha resumido su forma de actuar en once medidas:



Fuera las banderas. La bandera nacional ya no ondea en los ayuntamientos junto a la Ikurriña, ni siquiera en San Sebastián.



Veto a los escoltas. La alcaldesa de Andoain, Ana Carrere, ha prohibido que los concejales amenazados por ETA puedan acceder a cualquier dependencia municipal acompañados de sus escoltas. La medida se podría extender a otros municipios.



Apoyo a los presos. En el ayuntamiento de Lizarza ya han colocado un cartel a favor del acercamiento de presos etarras.



Homenajes a ETA. En contra de una sentencia del Supremo que establece que la exhibición de fotografías de etarras supone enaltecimiento del terrorismo, el Ayuntamiento de Ibarra ya ha colgado del balcón dos imágenes de la etarra Maite Aranalde, huida en junio de 2009.



Ataques al PP. Los ha sufrido el concejal del PP en Elorrio, Carlos García. El edil ha sufrido amenazas e insultos por apoyar a la candidata del PNV y así impedir que Bildu se hiciera con la alcaldía.



Sin condenas. Nunca han condenado los asesinatos de ETA ni han pedido su disolución.



Guiños a ANV. Bildu ha contado con el asesoramiento de ex miembros de las ilegalizadas batasuna o ANV.



Arcos de seguridad. Se han eliminado en los accesos de los ayuntamientos donde gobierna Bildu.



Laicidad. El alcalde de Mondragón ha anunciado que ningún miembro de Bildu participará en los actos religiosos de las fiestas de San Juan.



Boicot al TAV. Ya han dicho que supone una gran inversión y no es una prioridad. ETA siempre ha rechazado el TAV.



Acoso lingüístico. Algunos ayuntamientos ya están enviando documentos escritos exclusivamente en Euskera. El Gobierno de Bildu no ha hecho más que empezar.