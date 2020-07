Basagoiti: "Es repugnante lo que ha hecho Bolinaga, pero en democracia no se hace lo que te pide el cuerpo"

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha calificado de "repugnante lo que es y ha hecho" el preso de ETA Josu Uribetxebarria, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, pero ha destacado que en democracia no se hace lo que "a uno le pide el cuerpo" ni tampoco "se aplican las leyes de ETA", en alusión a la excarcelación del recluso.

Basagoiti ha advertido de que, con el tema de los presos, Batasuna pretende "hacer campaña" y desarrollar "la estrategia Garitano" de equiparar "víctimas y verdugos". Además, ha afirmado que "lo importante" ahora no son los presos "ni los de los zulos", sino evitar que "Batasuna logre lo que pretendió asesinando". Asimismo, se ha mostrado dispuesto a dialogar con el PNV sobre la reforma electoral para que "los desterrados" por la amenaza de ETA voten en Euskadi, pero ha afirmado que no está dispuesto a que "se quede en la nevera" y que, de todas formas, se aprobará.

El líder de los populares vascos ha afirmado que "la ventaja que tenemos es que la Constitución Española y las leyes de la nación no son como las leyes de ETA, tienen sus procedimientos y sus garantías", ha destacado. En su opinión, "hay que hacer lo que se ha hecho siempre en estos casos", con independencia de "campañas o presiones de ETA". De este modo, ha incidido en que "lo que tiene que hacer el gobierno es actuar como ha actuado siempre, en cualquier circunstancia, sin tener en cuenta huelgas de hambre ni supuestas treguas, ni supuestas tácticas". "Por eso, el gobierno ha hecho lo que ha hecho siempre", ha apuntado.

Asimismo, el dirigente vasco ha recordado que "ETA, por lo que ha asesinado a 900 personas ha sido por la independencia del País Vasco, por la ruptura de España", y no por "terceros grados". Tras señalar que los presos de ETA y el mundo de Batasuna "no pueden pedir ningún tipo de humanidad porque ellos jamás la han tenido", ha manifestado que lo que sí pueden hacer "es dar las gracias por formar parte de una nación democrática como España que tiene este tipo de leyes".

Además, ha considerado que el hecho de que ahora se pida que se ponga en libertad a otros 13 presos de ETA enfermos, "demuestra que esto es una serpiente de verano y que les importa mucho más la estrategia de ETA que la situación concreta de nadie". "El Gobierno no les va a hacer ni caso. Va a cumplir la Ley con rigurosidad", ha afirmado.

El mundo de Batasuna no puede pedir humanidad porque jamás la ha tenido

El presidente del PP vasco ha considerado que "todo esto es una campaña de Batasuna de cara a las autonómicas para recabar votos, para hacerse publicidad e intentar chantajear" al Ejecutivo. A su juicio, "es una broma macabra que esta gente hable de humanidad, cuando no la tuvieron ni con Ortega Lara ni con el resto de 900 víctimas de ETA que ellos han causado".

Además, ha señalado que, con estos "enredos", lo que pretenden es "poner el tema de los presos encima de la mesa para solucionar sus problemas particulares, pero también para equiparar a las víctimas del terrorismo". "Pero eso no lo van a conseguir", ha advertido.

Víctimas y verdugos

Para Antonio Basagoiti, la pretensión de equiparar "víctimas y verdugos" es la "estrategia Garitano", que ha calificado de "cínica". "Por la mañana va a ver a la familia Korta y, por la tarde, va a defender a un preso de ETA, queriendo decir que los dos son víctimas", ha subrayado.

Basagoiti ha apuntado que "es mucho más importante que se cumplan la Constitución y el Estatuto de Gernika que estar en las campañas de ETA con sus presos". El dirigente popular ha indicado que "no vendría mal el rechazo claro de los presos a la banda y, sobre todo, la exigencia de entrega de las armas y desaparición inmediata de ETA", pero ha puntualizado que "la clave" no es ésa, sino que, "en el fin" de la banda, "se ponga en valor lo que ha intentado destruir, nuestros marcos de convivencia como el Estatuto".

Por ello, ha considerado que ahora "lo importante no son los presos, ni siquiera los de los zulos, sino que el mundo de Batasuna no obtenga ahora, por otros caminos, lo que intentó conseguir asesinando". "El 'quid' de la cuestión, en la actualidad, está en que el País Vasco siga siendo España después de que ETA ha estado asesinando 50 años para que no lo sea", ha dicho.