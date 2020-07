Bárcenas critica que solo él tenga que justificar el dinero que ha regularizado

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha calificado su situación "una excepción" entre todas las personas que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno y ha criticado que "a ninguna de estas personas" se le haya pedido "que justifiquen exhaustivamente el origen de los fondos que estaban regularizando".



En declaraciones a Intereconomía, Bárcenas ha afirmado que "la igualdad ante la ley exigiría a todos los que han regularizado dinero se les pidiera el detalle de cómo han ganado ese dinero", al considerar su caso "una excepción".



El que también fuera senador por el PP ha asegurado que no tuvo "responsabilidad política" y que su actividad empresarial "no tenía ninguna incompatibilidad" con su cargo en el partido, donde se consideraba simplemente "un gestor".



Bárcenas se ha mostrado convencido durante la entrevista de haber convencido al juez sobre la millonaria fortuna que atesora en Suiza y ha defendido que su situación no es única. "Yo no he sido una excepción en este proceso de ganar dinero, estamos hablando de unos años que afortunadamente en España se podían hacer muchos negocios, y que había muchas posibilidades para todo el mundo, fuese la que fuese la cantidad inicial de la que dispusiese, de ganar dinero", ha explicado.