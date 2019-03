Aznar pide al Gobierno una reforma fiscal que sirva al empleo y no a las administraciones

CONFERENCIA EN EL CLUB DEL SIGLO XXI

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a pedir al Ejecutivo una reforma fiscal, porque, considera, que el actual sistema impositivo "no se adapta a la sociedad de hoy" y debe ponerse al servicio del empleo y no al de las administraciones. Asimismo, ha instado al gobierno a que baje cuanto antes los impuestos y le ha pedido que deje claro que "no está abierta la discusión sobre la nación ni su soberanía".