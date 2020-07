Aznar: "Estamos en una situación límite"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar se ha preguntado en la localidad abulense de Arévalo "cuántos parados más hacen falta en España para acabar con esta situación y cambiar de ciclo político", después de señalar que el país "vive una situación límite" y que en sus problemas aún no ha tocado "fondo". Aznar ha realizado estas declaraciones durante su discurso de agradecimiento tras haber recibido la insignia de oro de la organización agraria ASAJA de Ávila, en reconocimiento a su trabajo y tesón a favor de los agricultores y ganaderos de toda España. El ex presidente del Gobierno, que ha estado acompañado, entre otros, por su mentor político, Feliciano Blázquez, ha asegurado que no cumpliría con su "responsabilidad como ex presidente del Gobierno y ante la sociedad española", si no dijera que España "vive una situación límite y que el daño que se le está causando es muy grave".

"Nadie debe llamar al engaño de nadie, porque costará un enorme esfuerzo y no pocos años reconstruir el daño que se ha causado a la economía y a la sociedad Española", ha sostenido, antes de asegurar que no se trata de una cuestión "meramente coyuntural en la que un cambio va a arreglar las cosas". Desde su punto de vista, la situación actual no es la de un cambio de políticas que "pueden producir resultados completamente diferentes", tal y como a su juicio el PP "demostró en 1996", sino que es "algo más profundo".

"Vivimos las consecuencias de unos errores enormes"

Tras repasar los problemas económicos, Aznar ha asegurado que esta es "la expresión de una situación límite y la consecuencia de unos errores enormes". Al respecto, el ex presidente del Gobierno se ha preguntado: "¿Qué mas necesitan para poner fin a esto? ¿Cuántos parados más hacen falta en España para acabar con esta situación y cambiar de ciclo político?". Para José María Aznar, "no es un consuelo" recordar cómo desde el PP ya "se advirtió" de la crisis, lo que provocó que varios de sus líderes, incluido el propio ex presidente del Gobierno, fueran llamados "antipatriotas, como ahora".