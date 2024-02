Ayuso defiende a Feijóo aunque alerta que con Junts no se debe ir "ni a la vuelta de la esquina"

Isabel Díaz Ayuso cierra filas con Alberto Núñez Feijóo respecto al giro del Partido Popular sobre un posible indulto a Carles Puigdemont y sobre las negociaciones con Junts per Cat antes de la investidura fallida del popular. Eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid advierte que con la formación conservadora independentista no se debe ir "ni a la vuelta de la esquina". Defiende que Núñez Feijóo siempre ha dicho lo mismo sobre la amnistía y carga contra Vox por ir "de la mano" con el PSOE contra el PP. Feijóo, no ha querido dar más explicaciones sobre este asunto desde Barbate, donde solo ha respondido a las preguntas relacionadas con los guardias civiles asesinados.

Sobre ese hipotético indulto, ha subrayado en una entrevista recogida por EFE que no ha "oído a nadie del PP decir nada distinto". Dice que Feijóo "no ha hablado de indulto" en público. La presidenta madrileña no ve "ningún giro" del presidente del PP. Considera que el PSOE "se está agarrando a un clavo ardiendo" en esta última semana antes de las elecciones en Galicia e intenta "meternos a todos en el mismo saco".

"Lo que intenta hacer todo el equipo de opinión sincronizada de la Moncloa" es -comenta- acusar al PP de sus pactos para mantenerse en el Gobierno. Pactos que califica de "corrupción pura y dura" e insiste: "No he escuchado al presidente del PP decir nada distinto". "El PP no ha hablado de ningún tipo de indulto. Lo que se supone que ha dicho es que se tendrían que dar una serie de situaciones que no están ocurriendo", ha alegado.

Crtíticas a Sánchez

En este sentido, ha aprovechado para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "haciendo corrupción" y "todo contra la separación de poderes" para mantenerse en el Ejecutivo. Llama a Sánchez no "intentar trasladar" esa "ponzoña a todos nosotros, no somos nosotros los que nos estamos gobernando con todo esto". "Le debes tú los votos a Bildu y a los independentistas, no somos los demás”, ha agregado Díaz Ayuso.

Respecto a aquellos meses de negociaciones de verano bajo el marco de una posible investidura, detalla que "no hubo ni 24 horas de análisis de lo que tendría que hacer el PP". Dice que su partido "no sería capaz de, ni siquiera, pretender una amnistía contra alguien que ha atentado contra la convivencia". Además, ella no está a favor "de ningún indulto ni amnistía a alguien que no solo no se ha arrepentido, sino que volvería a hacerlo por encima de todo. Ni agua, esto se tiene que cortar de raíz".