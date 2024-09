Ayuso, contundente contra el pacto del cupo catalán: "Va de cómo expulsan a todo español de Cataluña para volver al golpe"

Este lunes arranca el nuevo curso político. Una de las cuestiones más polémicas es el cupo catalán que el PSC pactó con ERC en Cataluña para investir a Salvador Illa como President. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido a 'Espejo Público' y ha cargado con dureza contra esta financiación.

Asegura que el cupo catalán solo busca la "ruptura de España" y la de las "Comunidades Autónomas". La presidenta de Madrid asegura que "ahora viene el gran golpe de Cataluña". "Va de cómo expulsan a todo español de Cataluña para volver al golpe".

"Nos hemos acostumbrado a que nos mientan en la cara constantemente", comienza alegando la presidenta. "No va solo de dinero, están buscando la ruptura entre comunidades, cambiar el modelo de España".

Ayuso alega que es volver al golpe de Estado: "Las nuevas generaciones no van a sentir a España y desde el punto de vista judicial, legal y económico, volveremos al golpe pero esta vez patrocinado por el gobierno, con el dinero de todos los españoles y con la justicia maniatada".

Salvador Illa como presidente de Cataluña

Respecto a la llegada de Salvador Illa al Gobierno de Cataluña: "Illa ha llegado ahí no por ser el gran presidente que Cataluña necesitaba".

"El dineral que tiene Cataluña para malutilizarlo en fabricar otra nación paralegal y en romper con España y uno ve lo que se le dan a otras comunidades, te das cuenta", acusa.

"Illa está caracterizado por ser un hombre de buenas palabras y todo mentira, todo cartón. Pone la bandera de España cuando le van a decir algo y la quita cuando tiene posesión o cuando le tiene que quitar el dinero a los españoles para sentarse a negociar con ERC".

Ayuso asegura que no se sabe qué concierne ese concierto: "Un Gobierno que no da explicaciones por nada, que miente", subraya y acusa que "se sustentan sobre un pacto que va a minar la igualdad ante la ley y ante las oportunidades de todos los españoles, que va de traer dinero del resto de Comunidades Autónomas y que sueña con el hachazo fiscal a Madrid porque no soportan el modo de vida que nos hemos dado y como gestionamos en Madrid".

Ya la semana pasada los presidentes autonómicos del Partido Popular mostraron su oposición al acuerdo económico ya que consideran que supone una "amenaza" para el modelo de Estado español. En un manifiesto conjunto, los líderes regionales del PP señalaron que este acuerdo entre PSC y ERC busca reemplazar el Estado autonómico actual por un "modelo confederal asimétrico". Lo califican como un "intento ilegítimo" de alterar la Constitución y el sistema estatal a través de métodos indirectos.

¿Brecha en el PP?

"Ellos lo que hacen es dividirnos o pretender dividirnos porque el Gobierno no respeta al Senado, no respeta las Comunidades Autónomas, ni a los medios de comunicación ni a los jueces, no respeta a quien le hace contrapeso", señala Ayuso.

"Le he pedido a mis compañeros siempre, y con Feijoo a la cabeza, que busquemos la unidad no por el partido, sino por España, porque si empezamos con lo mío con lo tuyo, nos olvidamos de algo mucho mas importante; esto va de España". "Si nos rompemos entre nosotros, si nos dejamos sobornar en los despachos, lo único que conseguiremos es que nos fragmentemos mas en autonomías y somos españoles por encima de todo".

"Necesita dividirnos y busca reuniones bilaterales para decir 'yo te voy a dar este dinero'. Si Madrid se pusiera a hablar de dinero no habría debate porque somos de largo la comunidad que mas aporta".

La presidenta madrileña alega que "la singularidad son solo para beneficiar a País Vasco, a Navarra y a Cataluña" porque "son las minorías que en el Congreso sustenta a los Gobiernos nacionales".

