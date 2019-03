La Audiencia Nacional juzga al presunto asesino de Joseba Pagazaurtundua

El presunto etarra ha respondido a las preguntas del fiscal, dice que "en la vida" ha tenido alguna relación con ETA ni "un arma en la mano". El supuesto terrorista ha negado al fiscal Pedro Rubira conocer el bar Daytona donde fue asesinado el agente. Fue en ese establecimiento donde, se halló el ADN en una taza de café que coincidía con el del presunto etarra quien, no obstante, ha hecho hincapié en que no consume esta bebida. El presunto terrorista dice "He tomado dos en mi vida y me sentaron mal”

Durante el juicio, al que ha asistido entre el público la candidata de UPyD a La Moncloa, Rosa Díez, la viuda de Pagazaurtundua, ha relatado que el día del atentado ella se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital en la que vio como su marido "ingresaba muy mal". Su viuda ha dicho que: "ETA asesinó a un hombre bueno, un compañero y un amigo"

La hermana del fallecido, ha explicado que, desde que su familia supo que su hermano era objetivo de ETA, empezó a vivir "con una inmensa preocupación", que aumentó con el asesinato de su "gran amigo" José Luis López de Lacalle y, sobre todo, cuando treinta radicales asaltaron la casa del pueblo de la localidad y le amenazaron con un "Ya te pillaremos" cinco meses antes de su muerte.

El juicio se retomará esta tarde, cuando está previsto que quede visto para sentencia.