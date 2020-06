Arrimadas rechaza postularse a la Presidencia de la Generalitat porque los únicos que suman son los independentistas

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado postularse como candidata a la Presidencia de la Generalitat porque cree que hacerlo "lo único que puede hacer es unir al independentismo y quién sabe si a Podemos en el camino". En una entrevista en TVE, ha recordado que su candidatura no sumaría los votos necesarios para prosperar por la mayoría independentista en el Parlament y ha reprochado al PP que presionen a Cs "en un momento en el que el constitucionalismo tiene que estar unido".

Ha pedido "autocrítica" a los populares por su gestión de la situación política catalana y ha recordado que la candidatura liderada por Xavier García Albiol obtuvo cuatro diputados en las elecciones del 21 de diciembre. También ha valorado que "el PSOE y el PSC dicen cosas absolutamente contradictorias", ya que mientras la formación catalana reconoce que no hay votos para investir a Arrimadas, desde Ferraz se han sumado a la presión del PP, ha dicho.

"El PSOE y el PSC dicen cosas absolutamente contradictorias"

Ha asegurado que Cs no trabaja con la hipótesis de nuevas elecciones en Cataluña porque "no tienen por qué solucionar el problema", y ha achacado a la ley electoral que el independentismo tenga mayoría en el Parlament. Así, ha pedido "a los que tienen una mayoría en la Cámara, injusta porque no tienen mayoría en votos", que resuelvan el bloqueo derivado de la candidatura de Carles Puigdemont (JxCat) a la Generalitat.

Preguntada por la propuesta lanzada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, de combinar una Presidencia simbólica con un Govern ejecutivo, ha tachado la iniciativa de despropósito: "Me niego a hacer de comentarista de las ocurrencias de estos señores que están atrapados y necesitan todos los días generar un titular".

"¿Qué es esto de una Presidencia simbólica? La gente no tiene que pagar sus facturas de forma simbólica", ha criticado, y ha lamentado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, pospusiera el pleno de investidura porque cree que contribuye al bloqueo institucional.

Feminista, no comunista

Sobre la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, ha defendido que ella es feminista si se entiende a por feminismo "la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer". "Lo que no soy es comunista, y cuando veo la convocatoria de una huelga que apela a luchar contra el capitalismo y, por tanto, la libertad de mercado, se nos obliga a asumir las dos cosas", lo que cree que es un error.