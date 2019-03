El PP arrebataría el feudo socialista por excelencia

El PP-A ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con el 46,8 por ciento de los votos frente al 37,7 por ciento que obtendría el PSOE-A, lo que sitúa la diferencia en 9,1 puntos, según la intención de voto imputada del barómetro de opinión pública de Andalucía 2010 presentado este lunes en Sevilla por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).

Dicho sondeo, realizado entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre a partir de 3.655 encuestas a andaluces, mantiene a IULV-CA como tercera fuerza política en Andalucía, logrando el 8,2 por ciento de los votos, mientras que el PA alcanzaría el 2,9 por ciento de los sufragios y UPyD obtendría el 1,7 por ciento.

Se trata de la segunda edición del barómetro de opinión pública del IESA que da mayoría al PP a nivel autonómico, después de que el correspondiente a 2009, presentado el pasado 15 de enero, ofreciese por primera vez una ventaja de 1,6 puntos sobre los socialistas.

Como se recordará, el PSOE-A obtuvo en las elecciones autonómicas de 2008 el 48,9 por ciento de los votos; el PP-A, el 38,9 por ciento; IULV-CA, el 7,1; el PA, el 2,8, y UPyD, el 0,6 por ciento. Durante la presentación del barómetro, el director del IESA, Eduardo Moyano, ha manifestado que el porcentaje que se da al PP-A, 46,8 por ciento, "está en torno a la mayoría absoluta".

En intención directa de voto, según Moyano, el PP-A obtiene un porcentaje del 30,8 por ciento y el PSOE-A del 22,5, mientras que se apunta que un 20,3 por ciento de los encuestados aún no tiene decidido el voto. El barómetro da una hipótesis de abstención del 29 por ciento.

En la encuesta también se pone de manifiesto que el 32,5 por ciento de los andaluces cree que Griñán no debería presentarse a las próximas elecciones autonómicas, frente a un 30,7 que cree que sí, y un 36,7 por ciento que no sabe o no contesta.

Asimismo, el 35,7 por ciento estima que Arenas no debería de volver a presentarse en los próximos comicios, frente a un 30,3 por ciento que opina que sí, y un 34 por ciento que no sabe o no contesta.

Todos lo líderes políticos suspenden excepto Rosa Díez

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, tanto andaluces como nacionales, el único que aprueba es la dirigente de UPyD, Rosa Díez, con un 5,04.

Sin embargo, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y los líderes de los princiopales partidos políticos a nivel nacional, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, no llegan a alcanzar el 4.