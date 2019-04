Arias Cañete explicará al Parlamento Europeo su presunta implicación en casos de corrupción

No obstante, no se especifica ni la fecha ni la modalidad de la intervención del comisario de Energía y Acción Climática. Fuentes de la comisión han explicado que, para no intervenir en el proceso electoral español, la comparecencia tendrá lugar después de las elecciones del 26J.

Los líderes de los grupos parlamentarios han rechazado, no obstante, reclamar la intervención de Arias Cañete en el pleno de la próxima semana, como había propuesto Izquierda Unitaria Europea.

En su lugar, han pedido al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que comunique al presidente de la Comisión «el interés» de los grupos en organizar el debate a nivel de comisión.

Esta ha sido la propuesta presentada durante la reunión de este jueves por el líder de los socialistas europeos, Gianni Pittella, al considerar que su comparecencia en el pleno no es oportuna en este momento.