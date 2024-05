Anna Grau, sobre las elecciones en Cataluña: "No es la especialidad de Puigdemont cumplir lo prometido, pero le conviene"

Era una de las incógnitas de este 12 de mayo con las elecciones de Cataluña de 2024. Carles Puigdemont aseguraba que si no lograba ser investido abandonaría la política. ¿Cumplirá este ultimátum?.

La periodista y exdiputada de Ciutadans, Anna Grau, no se atreve a vaticinar qué hará el expresident, pero cree que su marcha sería beneficiosa para Junts. "Puigdemont es un personaje más aislado (...) Algunos de Junts estarían encantados de que cumpliera su amenaza de retirarse de la política y dejarles hacer una política más funcional", apunta.

Respecto a la situación en la que queda ERC y la posibilidad de que finalmente apoyara un gobierno de Salvador Illa, cree que podría ser una opción porque "la alternativa para ERC es la irrelevancia". Así lo concreta: "El procés nunca ha ido de independencia, sino del poder: qué elite nacionalista tiene el poder. Cuando tienen que elegir entre una independencia fantasmal o el poder de ver y tocar, suelen elegir lo último".

Anna Grau destaca también que se ha producido una "derechización" de Parlament. Si se tienen en cuenta los partidos que defiende un programa político más conservador, al margen de si son soberanistas o no, la suma sería: Junts 35 escaños, PP 15 escaños, Vox 11 y Aliança 2.

¿Y qué pasará ahora? Anna Grau no cree que vaya a saberse quién será el nuevo president de la Generalitat hasta más allá de las elecciones europeas porque el Parlament se constituirá el 10 de junio. Además, en Cataluña se da una peculiaridad: es el presidente del Parlamento de Cataluña quien determina quién se presenta a la investidura. Esto para Grau es "una anomalía".

La desaparición de Ciudadanos

Como exdiputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Anna Grau lamenta que el que fuera su partido haya acabado desapareciendo de la política catalana. Ante el recuerdo del más de un millón de votos que consiguieron en 2017, la periodista cree que en Ciudadanos ha habido un "déficit grande de centralidad y de credibilidad".

Así explica las razones de lo que ha pasado en Ciudadanos: "Por desgracia no es una sorpresa. Ciudadanos se equivocó cuando sacrificó el proyecto para el que había nacido en Cataluña para hacer una extrapolación en la política nacional y ocupar el lugar de otros partidos". No obstante, a nivel personal ha querido destacar que en Ciudadanos estaban "algunas de las mejores personas que he conocido en esta vida".

