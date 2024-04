Puigdemont asegura que dejará la política si no logra ser investido presidente de la Generalitat

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y candidato de Junts a las próximas elecciones de Cataluña, ha asegurado este jueves que abandonará el Parlament si no consigue ser investido como presidente catalán. "No me veo en absoluto como presidente de la oposición", ha expresado en una entrevista en Rac1, la primera que concede desde el pasado verano.

De esta manera, Puigdemont ha expresado que abandonará activamente la política en caso de no conseguir el objetivo mencionado, ya que tendría "poco sentido" hacer de jefe de la oposición para "controlar" a otro jefe del Gobierno o marcharse a "calentar una silla" en el Senado.

El objetivo del candidato de la derecha independentista catalana es estar presente en el debate de investidura en el Parlament. Una puesta en escena que está sujeta a la aplicación de la Ley de Amnistía que el Gobierno ha pactado con los partidos independentistas. "Sólo volveré a Cataluña el día del debate de investidura. El acto de retorno de una presidencia es de país, no de partido. Tiene que tener sentido institucional", ha revelado.

Puigdemont señala que no puede estar en el Senado y que no va a estar en el consejo de administración de una empresa. Disipa las dudas en caso de derrota. Sin embargo, ha apuntado que no está preparando el "discurso de la derrota". El expresident catalán es la gran apuesta de los posconvergentes para batir a ERC y un PSC de Salvador Illa al alza en las encuestas. Su traslado de residencia de Waterloo (Bélgica) a 'Catalunya Nord', en el sur de Francia, es otra muestra más de la apuesta que hace Carles Puigdemont para estos comicios. Desde la región francesa preparará su campaña.

Mientras, sigue enredado con la Justicia española. Pese al desacuerdo de la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha citado al líder de Junts a declarar en calidad de investigado por presunto terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'. El TS ha ofrecido la declaración voluntaria de forma telemática entre los días 17 y 21 de junio.

El Supremo compra los argumentos del juez de la Audiencia Nacional (AN), Manuel García Castellón. El Alto Tribunal instó la apertura de diligencias por terrorismo contra el expresident Carles Puigdemont y el diputado catalán Rubén Wagensberg. Como es una declaración voluntaria no hace falta cursar suplicatorio a las Cámaras a las que ambos pertenecen.

García Castellón considera que los hechos atribuibles a la plataforma 'Tsunami Democràtic' se ubicaban en el delito del terrorismo. En este sentido, la teniente fiscal del Supremo pidió al Supremo que devuelva a la Audiencia Nacional la causa de 'Tsunami Democràtic' al no encontrar suficientes indicios de criminalidad.

