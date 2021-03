Ángel Garrido, en su primera entrevista tras anunciar que deja Ciudadanos: "Me veo incapaz de adaptarme a esta política tan polarizada"

Ángel Garrido ha anunciado que que dejará Ciudadanos y la política después de las elecciones de Madrid. Ha querido comunicar su decisión a través de una carta, después de que el expresidente madrileño Ignacio Aguado decidiera no presentarse como candidato a las elecciones madrileñas.

En la carta no se lee ningún reproche hacia nadie, porque piensa que "cuando uno se despide lo mínimo que puede hacer es agradecer a todo el mundo lo que ha hecho por él y ser lo más generoso posible".

Garrido fue presidente de la Comunidad de Madrid en 2018, después de que Cristina Cifuentes dimitiera. Sobre ella ha afirmado que para él es "un gran referente personal y político".

El motivo de su marcha lo explica porque se ve incapaz de adaptarse a esta "nueva política, que no es ni mejor ni peor, es distinta", afirma Garrido, quién reconoce que no se trata de un problema político, sino de un problema de él mismo.

El expresidente cree que "este nuevo modelo está muy polarizado" y "esto que llamamos polarización no deja de ser un eufemismo para definir una política que de bloques, de confrontación, de crispación".

"No me arrepiento de haber cambiado - de PP a Ciudadanos- porque siempre hay que tener partidos de centro, empecé a trabajar por Suárez y he terminado en Ciudadanos", cuenta Garrido.

Sobre si le ofrecieron ser ahora candidato para ser presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que no, y afirma que "no tenía ningún sentido que yo fuera candidato, nunca lo pensé".

Ángel Garrido deja la política

Garrido cree que ahora "el centro político es más necesario que nunca" porque significa "buscar el consenso y el entendimiento entre quienes piensan diferente".

El exconsejero, que abandonó el Partido Popular para integrarse en Ciudadanos, ha querido agradecer a Aguado su acogida en el partido.

Después de 25 años en la política, y tras un periodo de reflexión, Garrido cree que ha llegado el momento "de decir adiós" a la política. Entre las razones está la "polarización" que hay actualmente.

Asegura que Edmundo Bal "es el mejor candidato posible", porque mantiene "la ilusión y las ganas de trabajar que siempre han caracterizado a este partido".