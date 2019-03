Andrea Fabra reconoce que su "que se jodan" fue "poco afortunado e impropio" pero no va a dimitir

La diputada nacional del PP por Castellón, Andrea Fabra, ha calificado de "reproche" su exclamación 'Que se jodan' en el Congreso de los Diputados y ha admitido que fue "poco afortunado e impropio" de ella y que iba dirigido a la bancada socialista, a la vez que ha asegurado que no va a dimitir por ello.



Fabra ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación al llegar al Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, donde se celebra el 13 Congreso Provincial del PP, en relación a sus palabras de este miércoles, cuando gritó '¡qué se jodan!' en el momento en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un recorte de las prestaciones por desempleo.



Según ha dicho, "ya hice una aclaración rotunda de lo que había pasado. Mi reproche, que fue poco afortunado e impropio de mí, iba dirigido a la bancada socialista y, en concreto, a un diputado y a los constantes insultos que estaba profiriendo".



En este sentido, la diputada 'popular' ha calificado de "indignante" que el PSOE "haya aprovechado un drama social que afecta a cinco millones y medio de parados, por los que siento absoluto respeto, para orquestar una campaña falsa y de difamación contra mi persona".



Preguntada si se le ha pasado por la cabeza dimitir, Fabra ha indicado: "no, por unas acusaciones que han hecho falsas sobre unas palabras que he pronunciado, no", ha sentenciado.