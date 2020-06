AMI y ACM presentarán una querella contra el fiscal Maza por "coacción" a alcaldes

La AMI y la ACM presentará este viernes una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante el Tribunal Supremo por "coacción y amenazas" a los alcaldes independentistas para que no colaboren con el referéndum de este 1-O, ha anunciado en rueda de prensa la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Ha advertido de que el fiscal "se está extralimitando en sus competencias y ha intentado atemorizar a los alcaldes", después de haber citado a declarar más de 700 alcaldes por su apoyo al referéndum.

Lloveras ha explicado este jueves que han decidido presentar esta querella para "manifestar de manera clara la injusticia que están sufriendo los alcaldes" y ha reclamado que alguien responda ante las actuaciones del fiscal, que considera inadecuadas.

Ha sostenido que no la han presentado hasta ahora para no interferir en los procedimientos judiciales y que no se interpretara que la querella era por motivos políticos, y que lo han visto necesario después de la resolución Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que "avala que la Fiscalía se está extralimitando".

Policías locales

Preguntada por si las policías locales impedirán el 1-O, ha asegurado que estos cuerpos dependen de los alcaldes y que si las autoridades judiciales ordenan que ejerzan funciones que no son las suyas "sería poner en riesgo aspectos de convivencia y de seguridad".

Lloveras ha afirmado que los alcaldes independentistas pedirán a las policías locales que actúen con proporcionalidad, que realicen las funciones que hacen habitualmente y ha avisado de que algunas órdenes judiciales "no se podrían ejecutar".

Llamada a la participación

También ha llamado a la ciudadanía a participar en el 1-O y ha defendido que la legitimidad del referéndum se respaldará en "la participación masiva de la gente".

Lloveras ha explicado que están a la espera de conocer los acuerdos que se toman en la reunión de la Junta de Seguridad de este jueves para dar las indicaciones que consideren necesarias para garantizar la celebración del referéndum.

Además, ha afirmado que los ayuntamientos pondrán todas las herramientas para que se pueda votar "con la máxima normalidad" posible y que la logística depende del Govern, aunque ha expresado su confianza en que el Ejecutivo catalán solucionará las dificultades que aparezcan.