La amenaza de Koldo García al alcalde de León: "Cuidado, porque aún me quedan 3 años para joderte"

El 'caso Koldo' echa más barro al lodazal que tras las elecciones en Galicia salpica al PSOE por unos resultados malos sin paliativos. El que fue mano derecha del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha sido detenido por presuntos cobros de comisiones durante la pandemia del COVID por la compra de mascarillas.

El que fue la sombra del exministro de Fomento es un viejo conocido del alcalde de León que hoy con Carlos Alsina recordó la amenaza que le lanzó hace unos años. El socialista José Antonio Díez no ha tenido 'pelos en la lengua' a la hora de compartir con los oyentes de 'Más de Uno' qué ocurrió allá por el año 20.

Diez acaba de asumir su mandato y aprovechó la visita de Ábalos a su ciudad para "recriminar" "aquello que los alcaldes tenemos que hacer". Expuso ante los medios de comunicación "los incumplimientos que el Ministerio tenía con nuestra ciudad" esa crítica en fila amiga "no solo no le pareció bien al ministro, que evidentemente no le pareció bien, pero al que no le pareció nada bien fue a Koldo" explica Diez.

Al finalizar el acto Koldo habló con el alcalde y la conversación según la versión del regidor leonés no fue precisamente amistosa. "Se acercó hasta mi vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándome me recriminó que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo, tampoco creo que yo que lo señalara... y que el ministro se merece un respeto como Secretario de Organización del Partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses a lo que me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban 3 años para joderme".

Tras esta confesión la siguiente pregunta parece obligada, ¿le "jodió" los 3 años que le quedaban? José Antonio Díez asegura que no porque en cierta forma lo ocurrido le dio cierta autoridad. Lo que sí admite el alcalde es que "esto para mí tuvo consecuencias porque no quiero olvidar que el 4 de mayo el partido en todos sus ámbitos intentó eliminarme de la Secretaría general del PSOE de León. Hubo un intento muy fuerte por eliminarme del partido".

Con estos antecedentes Díez no se muestra muy sorprendido ante la detención de las últimas horas. "Viendo el personaje no es mucho de extrañar" y aunque no lo acusa directamente asegura que el entonces ministro Ábalos también tiene su parte de responsabilidad. "Yo como alcalde entiendo que las personas que trabajan conmigo también tengo yo una parte importante de responsabilidad" y añade: "Él era su mano derecha y en todos los lugares era conocido que él era quien recibía o prácticamente era quien hacía de filtro en el Ministerio. Parece que todo lo que quisieras conseguir del Ministerio tenía que pasar por Koldo, por lo tanto si Koldo te amenazaba era casi una amenaza directa del Ministerio o del ministro". Díez concluye que "las formas de actuar retratan perfectamente a las personas".

Preguntado por el hoy ministro Óscar Puente, Díez tampoco esconde su opinión. "Sinceramente creo que una persona que se muestra tan sectaria con algunos territorios difícilmente puede representar a todos los españoles" eso sí reconociéndole que "ha sido un magnífico alcalde" pero matizando: "Creo que como ministro no esta teniendo la talla que se espera de un ministro".

"Yo creo que es cierto que cada territorio es cada territorio y cada sitio tiene sus particularidades" afirma el regidor para después reprochar que "la falta de entendimiento de la política, como yo creo que hay que entenderla, que es una política de cercanía, de territorios, de escuchar, de hablar con la gente, con los problemas que le preocupan no de otras cosas que se llevan decenas de horas en los medios de comunicación, que realmente tienen un interés muy de soslayo para los ciudadanos" debería ser tenida en cuenta.

