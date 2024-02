¿Fueron los 'negocios' de Koldo García la causa del cese inesperado de José Luis Ábalos?

Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha sido ahora detenido acusado de cobrar comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Este jueves va a declarar en la Audiencia Nacional junto a otros de los detenidos presuntamente implicados en esta trama de irregularidades por contratos de emergencia relacionados con el Covid.

El entonces hombre de confianza de Ábalos tiene un currículum muy variado. Trabajó como portero de un prostíbulo, fue guardia de seguridad y escolta en Navarra. Además, tiene antecedentes penales por dar una paliza a un agricultor mientras se manifestaba.

El exministro José Luis Ábalos se ha mostrado "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención del que fue su asesor y ha defendido en todo momento su gestión al frente del Ministerio de Transportes. Los medios de comunicación le han preguntado en los pasillos del Congreso, tras lo que ha asegurado no poseer información más allá de lo que aparece en la prensa.

"No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto", ha dicho a los medios. "No tengo más información que lo que he leído", ha continuado. Y al ser preguntado por si este asunto tuvo o no que ver en su destitución del cargo de ministro, ha respondido con un: "Obviamente no".

Cabe recordar que la investigación sobre el caso Koldo empezó con una denuncia que presentó el PP de la Asamblea de Madrid en marzo de 2022 por unos contratos vinculados al Ministerio de Transporte para material sanitario, ligados a una empresa cuyos beneficios crecieron sospechosamente rápido tras esas adjudicaciones.

Según Ábalos, la información que él tenía es que "todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales" y es algo de lo que "siempre se preocupó". "Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no entiendo es la participación de Koldo en esto... porque hasta donde yo sé tenía una vida muy normalita", ha apuntado, a la vez que ha asegurado que ya no tiene la estrecha relación que tenía con él en esos tiempos.

