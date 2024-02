Koldo García: última hora en directo sobre el caso de corrupción de las mascarillas

Koldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos ha sido detenido acusado de cobrar comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Esta mañana ha acudido a la Audiencia Nacional junto a otros de los detenidos presuntamente implicados en esta trama de irregularidades contratos de emergencia relacionados con el Covid.

Cuatro personas implicadas en este caso de corrupción han acudido ante magistrado Ismael Moreno: Koldo, su hermano, el presidente del Zamora CF (Víctor de Aldama) y un empresario vasco. Ninguno de ellos ha declarado. La Fiscalía no ha pedido prisión y todos saldrán en libertad.

La investigación de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre este caso empezó con una denuncia que presentó el PP de la Asamblea de Madrid en marzo de 2022 por unos contratos vinculados al Ministerio de Transporte para material sanitario, ligados a una empresa cuyos beneficios crecieron sospechosamente rápido tras esas adjudicaciones.

El exministro José Luis Ábalos se ha mostrado "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención del que fue su asesor y ha asegurado que "no tengo más información que lo que he leído". Al ser preguntado por si este asunto tuvo o no que ver en su destitución del cargo de ministro, ha respondido con un: "Obviamente no".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com