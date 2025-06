Juan Lobato, sobre si Sánchez debe dimitir: "No se trata de que todos le defendamos, sino de defender al PSOE"

En plena crisis política por los últimos casos de corrupción que afectan directamente a la cúpula del PSOE, el ex secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha planteado la necesidad de una profunda reflexión interna en el partido. En una entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero, Lobato ha asegurado que "estamos viendo la peor crisis del partido en décadas" y ha defendido que lo prioritario es que el PSOE recupere "el pulso interno".

Durante la conversación, ha subrayado que "no se trata de que todos defendamos a Pedro Sánchez, sino de defender al PSOE", planteando con claridad que el liderazgo del presidente del Gobierno no puede estar por encima de la salud institucional del partido. Ha insistido en que la dirección debe pensar primero "en el país, segundo en el partido y tercero en sí misma".

La propuesta: regeneración y Congreso de debate

Juan Lobato ha señalado que la solución pasa por convocar un Congreso federal en el que se escuche "a todo el mundo", apostando por un espacio real de debate en el que se analice la situación del partido y se tomen decisiones de fondo. "El PSOE tiene que dar un salto en ese pulso interno", ha dicho, para lo cual ha llamado a alcaldes y dirigentes territoriales a participar activamente en el proceso de regeneración.

En su opinión, el partido debe "recuperar ese pulso interno, conversar más internamente para saber mejor cómo funcionamos y qué está pasando", algo que considera esencial para restablecer la confianza perdida. Según ha comentado, en el pasado hubo intentos de mejorar la comunicación interna, pero no dieron resultado.

Las consecuencias del caso Cerdán y la fractura territorial

Cuestionado por las implicaciones del 'caso Koldo', que ya salpica de lleno al secretario de Organización, Santos Cerdán, Lobato ha explicado que su relación con él fue únicamente "de operatividad y funcionamiento del partido", sin vínculo personal o político relevante. Ha rechazado que su salida del PSOE de Madrid se debiera a una maniobra interna liderada por Cerdán, aunque ha reconocido diferencias notables: "Mi equipo y yo en Madrid éramos incompatibles con las formas de gestión de la dirección general". Algunas voces críticas dentro del PSOE que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

Además, ha expresado su preocupación por el impacto que está teniendo esta situación en los dirigentes territoriales, especialmente a menos de dos años de las elecciones generales. "Hay preocupación real", ha admitido, poniendo de relieve que la falta de decisiones firmes puede tener consecuencias para el futuro del partido.

Críticas a la amnistía y al fiscal general

Sobre la ley de amnistía, cuya elaboración ha sido vinculada a Santos Cerdán y Carles Puigdemont, Lobato ha sido tajante: "Es cero edificante y cero ejemplar". Aunque ha defendido que "es sano llegar a acuerdos" en el marco de una monarquía parlamentaria, ha advertido que "no todo vale en política" y ha rechazado que se renuncie a los principios fundamentales del partido.

En relación con la figura del fiscal general, ha considerado que su permanencia "no ayuda nada a la institución" y lo ha calificado directamente como "un error". A su juicio, es fundamental reforzar la credibilidad de las instituciones públicas y actuar con rigor para garantizar su buen funcionamiento.

Para cerrar, Lobato ha dejado claro que no actúa movido por resentimiento, sino por responsabilidad. "El sentimiento de rencor no se me regenera", ha zanjado, en un mensaje que resume su posición: firmeza ante la crisis y propuestas claras para reconstruir el proyecto socialista.

