El PSOE habría intentado comprar el silencio de José Luis Ábalos en el 'caso Koldo'

Más mensajes que salpican al PSOE. La crisis que atraviesa el PSOE es la mayor en años. El diario 'El Mundo' publica hoy nuevos mensajes que revelan que el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, habría intentado comprar el silencio del exministro José Luis Ábalos.

El informe de la UCO reveló comportamientos presuntamente delictivos de Santos Cerdán, pero ahora se han conocido nuevos mensajes que irían más allá. Se trata de unos mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso el diario 'El Mundo' tras estallar el 'caso Koldo'. En ellos Cerdán habría ofrecido a Ábalos beneficios a cambio de que entregara su acta de diputado, algo que Ábalos no hizo, y también le pidió que guardara silencio y no tirara de la manta para no perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El informe de la Guardia Civil revela que Cerdán era el que repartía el pastel de las mordidas y nos enseñan cómo operaban.

Santos Cerdán dejará su acta hoy

Expectación en el PSOE por si Santos Cerdán cumple su promesa y entrega hoy su acta de diputado, cinco días después de que anunciase su dimisión. El ya ex 'número tres' del PSOE aseguró que es inocente y que prescindirá del aforamiento.

Santos Cerdán anunció la decisión tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales.

Mientras, el Partido Popular, en boca de a secretaria general del PPE y eurodiputada, Dolors Montserrat, cree que Santos Cerdán no ha renunciado aún a su acta como diputado en el Congreso para "bloquear la justicia" y "destruir pruebas".

