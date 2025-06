Apps seguras y nombres en clave, la estrategia de Santos Cerdán para no ser descubierto

Signal ha vuelto a la actualidad. En esta ocasión por el escándalo político que ha provocado, entre otras cosas, la dimisión del número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Según el informe de la Unidad Central Operativa, el ex secretario de organización de los socialistas recomendaba su uso como forma de evitar posibles escuchas en sus comunicaciones.

Y es que a diferencia de WhatsApp o Telegram, en Signal no se almacenan metadatos ni se permiten accesos remotos a su contenido. Esto implica que ni siquiera los desarrolladores de la aplicación puedan leer los mensajes o escuchar las llamadas de sus usuarios.

Siendo consciente de ello, el 12 de diciembre de 2023, en un local público, Koldo García y Santos Cerdán conversan sobre la seguridad que deben adoptar en sus comunicaciones ante la posibilidad de que el exasesor de Ábalos tenga sus teléfonos pinchados.

Ambos mostraron desavenencias sobre esta modalidad más segura para mantener conversaciones sensibles. Santos alegó que utilizaba Signal y Koldo contestó que él prefería WhatsApp. "No lo tengas en el móvil, habla por 'Signal'". "Eso es una gilipollez, mejor por WhatsApp".

Esto indica que el ex secretario de organización del PSOE estaba preocupado por mantener estas conversaciones en privado. En esa misma conversación, Santos Cerdán manifiesta que también usa 'Signal' para hablar con miembros de Bildu, lo que sugiere que no era algo nuevo para él.

Esto significaría que ya hacía uso de esta aplicación con bastante frecuencia cuando trataba temas que prefería mantener fuera del alcance de terceros.

Aplicación instalada

En los móviles intervenidos a Koldo García, los agentes encontraron la aplicación 'Signal', pero sin mensajes almacenados. La UCO señala que esto podría deberse al funcionamiento de la app, que no guarda conversaciones en la nube ni permite el acceso remoto a su contenido.

En otro momento de las grabaciones, Koldo afirma ante José Luis Ábalos que guarda conversaciones delicadas de Cerdán: "Yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades", mientras asegura que los mensajes con Ábalos fueron eliminados.

También se refiere a Santos Cerdán con dureza: "Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él", afirmando que existen "cosas mucho más graves" que las que se han hecho públicas hasta ahora.

