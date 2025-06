La vicepresidenta María Jesús Montero se declara "profundamente traicionada y dolida" por Santos Cerdán

Primeras declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acerca del escándalo de corrupción desvelado por la UCO y que implica a Santos Cerdán. "Me siento profundamente traicionada, dolida e indignada" con Santos Cerdán, ha dicho Montero, quien llegó a poner la mano en el fuego acerca de la inocencia del ex secretario de organización del partido.

La ministra de Hacienda, que ha intervenido en un evento del partido en Écija, Sevilla, defendió la gestión de Pedro Sánchez desde que estalló la crisis: "Hemos pedido perdón, lo ha hecho el presidente en primera persona", recordando que "Santos Cerdán ni siquiera está imputado y hemos actuado con contundencia".

Montero ha manifestado que ellos no conocían el contenido del informe de la UCO, que "otros tenían previamente", por lo que ha reivindicado que el actual Ejecutivo que preside Sánchez carece de "una policía patriótica que filtre al Gobierno" y ha situado este hecho como un síntoma de que "el Estado de Derecho funciona". "El Gobierno no lo conocía", ha reiterado, "no lo hemos tenido", ha continuado afirmando mientras "otros parece que los tenían cuando era secreto de sumario".

Respecto a la salud del Gobierno y del partido, la vicepresidenta ha lamentado la diferencia entre el comportamiento de Santos Cerdán con el hecho en paralelo de que "hay tantos alcaldes, concejales, ministros dejándose la vida, la piel, no tenemos apenas vida personal para afrontar los retos y problemas de este país".

La ministra ha insistido en el mérito de "haber apartado de nuestras siglas a quienes se desvían de la norma con un comportamiento repugnante", para insistir en que "nos provoca rechazo, repugnancia" esos comportamientos, ya que la aspiración debe ser "una trayectoria impecable con el uso del dinero público", pero de igual forma en paralelo debe haber "una coherencia personal exigible".

Críticas al PP

Y en esta situación critica para el Gobierno, la vicepresidenta ha criticado al Partido Popular, diciendo que ellos no han actuado con la supuesta contundencia del PSOE en casos similares: "El Partido Popular no ha dicho absolutamente nada y mucho menos ha pedido perdón", ha dicho Montero, que ha llegado a decir que ahí está la diferente forma que tienen de responder unos y otros ante los escándalos que les rodean.

Así las cosas, la ministra ha admitido que "no podemos garantizar caso de corrupción cero" porque "las personas engañan" y "desprestigian a las siglas a las que pertenecen", aunque ha sacado pecho por la reacción del PSOE, ya que ante "un indicio de corrupción ha sido inmediatamente apartado".

