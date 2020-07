Alfonso Alonso sobre Mato: "Las mujeres engañadas por sus maridos no son tontas"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso y presidente del PP de Alava, Alfonso Alonso, ha afirmado que "las mujeres que son engañadas por sus maridos no son tontas y no tienen que pagar tampoco por lo que ellos hagan", al ser preguntado por el viaje a Eurodisney que presuntamente pagó la trama de corrupción Gürtel a uno de los hijos de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

"Las mujeres que son engañadas por sus maridos no son tontas y no tienen que pagar tampoco por lo que ellos hagan", ha declarado Alonso en una entrevista concedida una emisora de radio para después opinar "que éste es un tema Sepúlveda, pero no es un tema de Ana Mato, que está haciendo una magnífica labor al frente del Ministerio de Sanidad". Dicho esto, Alfonso Alonso ha sostenido que "todo eso lo hacía su marido".

"Es así", ha insistido, al tiempo que ha recordado que Jesús Sepúlveda tuvo que dimitir, está imputado y él mismo ha asumido que la responsabilidad era suya" y ha añadido que "el que se había financiado de esa manera era Jesús Sepúlveda". "Yo creo que ella no tiene, en este sentido, una responsabilidad política.

La responsabilidad política es por la gestión que está haciendo al frente del Ministerio y creo que está haciéndola de una manera seria, en un momento muy complicado y muy difícil. Por tanto, nosotros la defendemos, la hemos defendido en el Grupo Parlamentario Popular, la defendemos desde el Gobierno y vamos a seguir dándole el respaldo", ha advertido.