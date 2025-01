Aldama, en la declaración por el 'caso Koldo': "Subía a la planta noble en el ascensor del ministro"

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, aseguró ante el Tribunal Supremo que entregó 10.000 euros mensuales al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor, Koldo García, "de buena fe" y ante la promesa de un "beneficio futuro" en forma de adjudicaciones de contratos de obra pública.

Así se desprende de su declaración de cerca de dos horas y media, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Aldama apuntó que se trataban de cifras de un monto "risorio" cuando se está hablando de que la contraprestación por estos contratos que podría recibir eran "millones de euros".

"Se lo voy a explicar muy fácil para que lo entienda. Yo soy empresario", espetó al instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente. "Ellos ya tenían muy claro cómo iban a hacer, digamos, esas proyecciones, ¿vale? Esas proyecciones o esas adjudicaciones, y es muy sencillo... Como cualquier empresario de este país, cuando tú inicias una empresa o inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Yo me estaba arriesgando a un negocio empresarial", explicó.

Aldama aclaró que ese pago no desembocaba de forma directa en ninguna contraprestación instantánea, pero el riesgo merecía la pena teniendo en cuenta a quien entregaba esas cantidades. "No me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del ministro de Transportes", comentó.

Aunque Koldo García fuera el que recibía esos 10.000 euros al principio, "luego hubo momentos en los que Ábalos estaba presente. Y luego hubo momentos en los que al señor Ábalos, tanto en su domicilio de El Viso que es la casa que le pone el Ministerio, y en el despacho del Ministerio, se le entregó dinero", añadió.

Koldo y Ábalos le "pedían por todo"

El instructor del caso abordó el tema principal de la causa, el presunto cobro de comisiones por los contratos para la adquisición de material sanitario en plena pandemia de coronavirus. De Aldama reconoció que por su participación como conseguidor se habría embolsado "como cinco millones y medio de euros", afirmó.

Cuando el empresario fue preguntado por la necesidad de ofrecer comisiones tanto a Koldo García como a Ábalos si presuntamente la oferta para la adquisición de mascarillas presentada por Soluciones de Gestión era la mejor respecto a sus competidores, Aldama respondió: "Pues le voy a contestar algo muy sencillo, señoría; porque me pedían por todo", aclaró, argumentando que si no se abonaba ese incentivo es probable que rechazaran su propuesta.

De Aldama también apuntó que parte de las comisiones que repartía tanto al exministro como a su consejero también desembocarían en el PSOE. "El señor Koldo en muchas ocasiones me repetía que parte de ese dinero iba para el partido", aseguró sin poder definir la cantidad exacta.

"Son varias y eran bastantes, quiero decir, pero es fácil relativamente. Quiero decir, están las empresas que lo hemos aportado, están las licitaciones y están los contratos. Si cogemos una media, como he dicho al señor magistrado, de entre 1 y 1,5%, pues se saca fácilmente la cantidad", detalló.

Continuando por las supuestas entregas de dinero, el magistrado preguntó por el presunto pago de 15.000 euros que se habría abonado al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Esto es porque una de las empresas que estaba licitando a una de las obras en el País Vasco eran de las empresas que estábamos manejando nosotros en ese momento", señaló.

"Entraba sin ningún tipo de control"

Ahondando en su relación con Ábalos, Aldama presumió de su ascendencia dentro de Transportes. "Al final se creó una confianza, había una entrada y una salida del Ministerio. Yo entraba sin ningún tipo de control, porque mis matrículas de los vehículos estaban autorizadas, y entraba por la zona que entra el ministro, es más, subía a la planta noble por el ascensor del ministro", explicó.