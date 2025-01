Ábalos asegura que Pedro Sánchez no le dio explicaciones sobre su cese: "Me dijo que ese viaje había concluido"

El exministro José Luis Ábalos declaró en el Tribunal Supremo que fue Santos Cerdán quien le propuso a su asesor, Koldo García. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al vídeo a la declaración de Ábalos ante el Supremo que duró alrededor de tres horas.

Hace 21 días, José Luis Ábalos declaraba en el Supremo por el 'caso Koldo' de forma voluntaria. Frente al juez se defendió, negó haber cobrado comisiones, descargó toda la responsabilidad en Koldo García -que fue su asesor en el Gobierno- y negó también todas las acusaciones de Víctor de Aldama.

Durante su comparecencia ante el juez negó el cobro de comisiones, descargó la responsabilidad de la compra de mascarillas en Koldo García. También asegura desconocer las razones de porqué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió cesarlo. Asegura que el jefe del Ejecutivo no le dio ninguna explicación cuando lo cesó. "Me citó en Moncloa y me dijo que tras un largo viaje, ese viaje había concluido", expresaba en el Alto Tribunal.

No obstante, admite que las explicaciones que dio Pedro Sánchez fueron "las de un cambio de gobierno tras la pandemia", aunque el exministro Ábalos insiste en que "en privado" no le ofreció "ninguna". "Especuló todo el mundo, pero el presidente no me comunicó ninguna razón. Me citó en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido".

Fue Santos Cerdán quien le propuso a Koldo García

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos declaró que fue el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien le propuso a Koldo García como su conductor "24 horas". A quién conoció "en un par de visitas a Navarra" durante las primarias socialistas de 2016 y "siempre en presencia de Santos Cerdán".

Así lo manifestaba Ábalos en la declaración voluntaria que prestó el pasado 12 de diciembre ante el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, y a cuya grabación ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Tras las primeras de 2016, la mayoría de "los cargos orgánicos institucionales habían apostado por la candidatura que perdió", por lo que vieron necesario "recomponer el partido".

"Me tenía que mover mucho por España y estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas toda la semana, porque los conductores que teníamos en la sede del partido pues tenían unas limitaciones laborales y nosotros necesitábamos que, además de trabajador, tuviera un compromiso militante (...) Entonces se me propuso a esta persona", relató.

