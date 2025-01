Víctor de Aldama atribuye a Begoña Gómez una cuenta con 6 millones de dólares: "He visto las cuentas"

El empresario, Víctor de Aldama, considerado por los investigadores de la UCO como 'hilo corruptor' en el caso Koldo, hacía unas impactantes declaraciones a la prensa la mañana de este miércoles en Senado. Se encontraba en la Cámara Alta con motivo de la comisión de investigación que trata de esclarecer las responsabilidades en el 'Caso Koldo'.

Aldama, el primer sorprendido

"Entiendo que saldrá en breve porque Fiscalía lo tiene desde el día 13 de enero"

Tras su comparecencia Víctor de Aldama atendía a los medios de comunicación. Abordaba el tema de una supuesta denuncia en manos de la Fiscalía, a cerca de unas cuentas bancarias en el extranjero que estarían a nombre de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No puedo contar mucho más, lo tiene que contar quien puso la denuncia. Pero es realmente grave"

Ante la gran repercusión de esta noticia, la periodista Susanna Griso, reiteraba sus preguntas al presunto comisionista, casi parecía que lo hacía con cierta incredulidad ante lo que acababa de escuchar: "¿Ha visto una cuenta de Begoña Gómez en el extranjero con seis millones de euros?". Víctor de Aldama corregía a la presentadora y se reafirmaba de forma contundente: "Séis millones de dólares. Lo he repetido dos veces, Susanna... he dicho que sí. Lo mismo me sorprendió a mí".

"Tengo las pruebas"

"Me parecía algo muy grave. Muy muy grave"

El mismo empresario implicado en el citado caso y en la trama de los hidrocarburos reconocía que conoce a la persona que ha presentado la denuncia. También aseguraba que él mismo ha visto con sus propios ojos esas cuentas, en las que sitúa seis millones de dólares, que pertenecerían a Begoña Gómez: "Sí, yo lo he visto. He visto las cuentas. He visto los pantallazos. He visto la denuncia y tengo las pruebas. Pedí una copia de la denuncia y me la entregó".

Otros implicados de primer nivel

No terminaban ahí l as vinculaciones que exponía Aldama, que relacionaba a María Jésus Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, con otra cuenta bancaria más allá de nuestras fronteras: "La señora Montero tiene un millón y medio de dólares. Me parece algo muy relevante, que tenga dinero en el extranjero no declarado".

