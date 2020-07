La alcaldesa de Madrid y la presidenta de la Comunidad inauguran nuevo Mercadona en la calle Serrano

Mercadona ha inaugurado un nuevo supermercado situado en plena 'milla de oro madrileña'. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados divididos en dos plantas dentro del prestigioso centro comercial 'ABC de Serrano'. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, han hecho la compra alli el día de la inauguración.

La alcaldesa ha llenado su cesta de la compra con productos como pasta, pan, salmón, crema hidratante, latas de conservas, queso rallado, una pizza y un lápiz de labios, entre otras cosas. Aguirre con aquello que "creo que no tengo en casa": tarrinas de helado, latas de mejillones, queso rallado, pasta, filetes de pavo, y una máscara de pestañas de Max Factor. Ha comprado tambien una "crema muy hidratante" que reconocido prestigio de la marca Deliplus, ya que según la presidenta tiene que cuidarse la piel: "no soy un ejemplo de piel ejemplar y no me puedo hacer un lifting como el de Fernández de la Vega".

El nuevo supermercado de Mercadona, en el centro comercial ABC Serrano, en plena 'milla de oro' de Madrid, ha costado tres millones de euros y ha supuesto la creación de 91 empleos fijos directos, según ha informado la compañía que preside Juan Roig.

La compañía valenciana alcanza los 128 establecimientos en la Comunidad de Madrid, con una plantilla que supera los 7.700 trabajadores, el 11% del total, que se sitúa en 70.000 empleados. Mercadona creó el pasado año un total de 6.500 empleos, de ellos 1.800 en la Comunidad de Madrid.

El nuevo establecimiento en plena calle Serrano de Madrid tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

Al cierre del ejercicio 2011, la cadena tenía 1.356 supermercados en toda España. Para el ejercicio en curso, Mercadona prevé mantener una inversión cercana a los 600 millones de euros, que se destinarán a la apertura de 60 nuevas tiendas, a la reforma de supermercados y a los proyectos de construcción de los bloques logísticos de Guadix (Granada) y Abrera (Barcelona).