Alcalde de Granada: "Las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes, y los hombres, cuanto más vestidos"

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha presidido este miércoles un acto de entrega de diplomas de reconocimiento a los diez estudiantes con mejores resultados en Selectividad de la capital en el que ha llegado a decir, cuando les invitaba a vestir de manera informal para acudir a una fiesta en su honor en un hotel de la ciudad: "Ya sabéis que las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes, y los hombres, cuanto más vestidos, más elegantes".

En el acto, que ha tenido lugar a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, el alcalde ha pronunciado estas palabras tras entregarles la distinción. "Os pido a vosotros y a vuestros padres que vamos a ir de sport, no vayamos a ir muy elegantes. Ya sabéis que las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes, y los hombres, cuanto más vestidos, más elegantes. Pues vamos a ir todos en camisa y pantalones 'comodicos' porque se trata de echar un rato agradable y disfrutar de la noche", les ha dicho para instarles a acudir a la fiesta convocada en el hotel.

Las disculpas del alcalde

El edil ya ha pedido disculpas por el comentario y ha dicho que "en ningún caso" fue su intención "agredir verbalmente, ofender, ni dañar a nadie" con sus palabras. En un comunicado, el alcalde pide disculpas por unas palabras que, "siendo desafortunadas, sólo buscaban apelar a la necesidad de usar un atuendo adecuado para el contexto de la ola de calor que estamos viviendo en toda España y especialmente en Granada".

"No he pretendido ofender a nadie y, si lo he hecho, quiero rectificar por ello y pedir disculpas", ha agregado Torres Hurtado, que ha manifestado su "respeto profundo por las mujeres", un respeto que, dice, ha defendido en su trayectoria política y "muy especialmente" en su labor como alcalde.