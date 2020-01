Albiol pide a Torrent que no permita la investidura de Puigdemont y acusa a C's de "falta de patriotismo"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, que respete la pluralidad del hemiciclo y su reglamento, además de que no permita la investidura de Carles Puigdemont y, en este sentido, ha reclamado al independentismo que presente a otro candidato. Albiol ha comparecido en rueda de prensa tras reunirse con Torrent, en el marco de la ronda de contactos que el nuevo presidente del Parlament mantiene con los líderes de los grupos parlamentarios.

Un encuentro "cordial en contenido y formas, que se agradece tras la tensión de los últimos meses", ha confesado Albiol, que ha exigido a Torrent que ejerza su papel de presidente con "respeto a la pluralidad" y que se deje de "retorcer" el reglamento. Por otro lado, Albiol ha transmitido a Torrent que no permita la investidura de Puigdemont, ya que presentarlo como candidato sería "seguir crispando a la sociedad catalana", por lo que ha hecho un llamamiento a los partidos independentistas para que busquen un candidato "alternativo" que "no genere más conflicto y tensión" y que "no tenga cuentas pendientes con la justicia".

Del mismo modo, tampoco ha dicho "ver la manera posible" de que sea investido a distancia o pueda delegar su voto desde Bélgica. "Si su situación jurídica no cambia, es bastante improbable, por no decir imposible, que sea investido presidente".

Por otro lado, Albiol ha acusado a Ciudadanos de "falta de patriotismo" por no ayudar a los populares a tener grupo propio en el Parlament y ha afeado a la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, que se no presente como candidata "constitucionalista" a la investidura. "Le quiero recordar a C's que las investiduras no caen del cielo y no vienen por sí solas, tienes que tejer complicidades, buscar acuerdos con los partidos políticos, pero nadie de Cs se ha dirigido al PP para hablar de una posible investidura", ha criticado.

En una intervención muy dura contra Ciudadanos, Albiol ha calificado de "contradictorio" que esa formación pidiera apoyo la pasada legislatura para una moción de censura y ahora, tras ganar las elecciones, "renuncien a formar gobierno". "Posiblemente -ha ironizado-, algunos lo que querían no era gobernar Cataluña, sino ganar las elecciones para situarse en mejor posición de cara a unas elecciones generales. Es sorprendente y surrealista. ¿Para qué te presentas a las elecciones? Los 36 diputados de Cs en la oposición valen lo mismo que los del PSC y PP. Para eso no hacía falta crear expectativas y llamar al voto útil".